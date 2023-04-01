Кравец: Мы не девочки, надо готовиться к следующей игре

Главный тренерпрокомментировал поражение в первом матче финала Востока с(2:3 ОТ).

«Напряженная игра на протяжении всех периодов. К сожалению, в начале подвели удаления, но затем выровняли игру, гнули свою линию, достаточно уверенно отработали в обороне. В третьем периоде сравняли счёт, но "Ак Барс" в овертайме решил вопрос. Гол в овертайме? Это не систематическая ошибка, игрок нанёс хороший бросок. Мы в целом хорошо начали, но решило вопрос мастерство хоккеиста соперника.

Были голевые моменты в первых двух периодах, вы плохо смотрели. У Грицюка был отличный момент. В первом да, мы немного робко сыграли, но это произошло из-за досадных удалений.

Тяжёлое поражение психологически? Мы не девочки, надо готовиться к следующей игре. Серия на этом не заканчивается. Пишут в прессе про потерю тонуса? Ну это в прессе пишут те, кто, наверное, не совсем понимает ситуацию. Я считаю, что отдых и восстановление приносят только пользу.

Состояние Шарипзянова? Капитан, как обычно, отыграл здорово, держал команду в игре и в раздевалке», — приводит слова Кравца «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч пройдет 3 апреля в Казани.