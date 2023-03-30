Третьяк: В следующем году надо развести СКА и ЦСКА и провести перекрестный плей-офф

Президент Федерации хоккея Россииотреагировал на тот факт, что московскийи петербургскийв пятый раз подряд сыграют друг против друга в финале конференции.

«Финал Запада будет очень интересным. СКА отдыхал, ЦСКА же потрудился, проходя серии с "Северсталью" и "Локомотивом". Первые матчи финала будут очень интересными. Посмотрим, как ЦСКА восстановит свои силы.

Не устал ли я от постоянных армейских дерби в финалах Запада? На мой взгляд, в следующем году их надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз.

Что касается новостей по внедрению этой системы, то об этом надо спрашивать у СКА. Они нам пока никаких подробностей не дали», — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Победителями четвертьфинальных баталий стали казанский «Ак Барс», омский «Авангард», московский ЦСКА и петербургский СКА.