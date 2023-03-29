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    Федоров поделился ожиданиями от серии со СКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА СКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о предстоящей серии со СКА в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «СКА — хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими, которые выполняют большой объём работы.

    Регулярка не совсем в наших умах, потому что обе команды сыграли по два раунда, а в финале конференции всё начнётся под другим градусом: более быстрый, интенсивный хоккей. Хоккеисты и тренеры понимают, к чему готовиться», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

    Финальная серия Западной конференции плей-офф КХЛ стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 17:00 мск.

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