Федоров поделился ожиданиями от серии со СКА

Главный тренервысказался о предстоящей серии сов финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

«СКА — хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими, которые выполняют большой объём работы.

Регулярка не совсем в наших умах, потому что обе команды сыграли по два раунда, а в финале конференции всё начнётся под другим градусом: более быстрый, интенсивный хоккей. Хоккеисты и тренеры понимают, к чему готовиться», — приводит слова Федорова «Чемпионат».

Финальная серия Западной конференции плей-офф КХЛ стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 17:00 мск.