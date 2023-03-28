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    Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная Словакии Чемпионат мира по хоккею-2023 КХЛ
    Тренерский штаб сборной Словакии по хоккею не будет вызывать игроков из КХЛ на предстоящий чемпионат мира.

    Хоккеисты из КХЛ не смогут сыграть за сборную Словакии на ЧМ-2023
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    Хоккеисты из КХЛ не смогут сыграть за сборную Словакии на ЧМ-2023

    «В последние недели у нас были длительные беседы с игроками из КХЛ, которые всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну.

    Они выступают для того, чтобы иметь возможность играть в финальной части чемпионата мира.

    В ходе разговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на турнире будет лучше, если мы откажемся от игроков из КХЛ на предстоящем чемпионате мира», — сказал ассистент главного тренера словацкой сборной Петер Фрюхауф, слова которого приводит Hockey Slovakia.

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    • В текущем сезоне в КХЛ выступали восемь словацких хоккеистов — вратари Адам Гуска («Торпедо»), Патрик Рыбар («Спартак») и Юлиус Гудачек («Барыс»), а также полевые игроки Михал Криштоф («Адмирал»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Томаш Юрчо («Куньлунь»), Адам Лишка («Северсталь») и Михал Чайковски («Сибирь»).

    ЧМ-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.

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