ФХР: Решение IIHF не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала сообщение с ответом на решение ИИХФ о продлении отстранения российских и белорусских команд от участия в международных соревнованиях в сезоне 2023/24.

«Формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты, без дискриминации по национальному или этническому признаку. Россия — одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах.

Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине "безопасности участников" — это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея.

ФХР продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования», — говорится в заявлении.