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    ФХР: Решение IIHF не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала сообщение с ответом на решение ИИХФ о продлении отстранения российских и белорусских команд от участия в международных соревнованиях в сезоне 2023/24.

    Флаги России и Белоруссии
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    Флаги России и Белоруссии

    «Формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты, без дискриминации по национальному или этническому признаку. Россия — одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах.

    Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине "безопасности участников" — это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея.

  • ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных турниров
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    • ФХР продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования», — говорится в заявлении.

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