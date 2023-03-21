ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
    Все новости спорта

    Никитин оценил игру «Локомотива» в матче плей-офф с ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив ЦСКА
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о разгромной победе своей команды в третьем матча второго раунда серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (6:2).

    Игорь Никитин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Никитин

    «Думаю, что парни почувствовали, что можно и нужно обыгрывать. Болельщикам огромное спасибо за поддержку. Помогли. Но это только одна игра. Счёт в серии 1-2, готовимся к следующему матчу.

    Когда сегодня мы разговаривали с ребятами, то просили их быть готовым к разным сценариям. Надо было выиграть сегодня, и мы рады победе.

    В два раза больше сблокировали бросков нежели в прошлом матче? Сегодня было много ключей к победе. И то, что вы сказали, это один из ключей. Самоотверженность ребят передаётся на лавку, поэтому это очень важный момент в игре.

    Чехович? Для нападающего это как определённый допинг, но я считаю, что это командная победа, а Ванька был просто на острие атак. Очень многое сделали ребята, и предыдущий вопрос — с этого тоже всё начиналось. Без голов тяжело выигрывать, поэтому естественно рады за Ваньку, что он помог в этом плане.

    Иванов? Игровой момент, это плей-офф, здесь всё по-мужски. Надеемся, что всё будет нормально», — передает слова Никитина Чемпионат.

  • «Локомотив» одержал первую победу в серии с ЦСКА
  • Читайте по теме

    • После третьего матча ЦСКА ведет в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» со счетом 2:1. Следующий матч состоится 23 марта в Ярославле.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Перед возвращением в Казань «Ак Барс» добьется третьей победы в серии
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • В режиме уничтожения «Рейнджерс» откатают и игру с «Каролиной»
  • «Рейнджерс» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 3.36
    •
  • После перфоманса на льду «Тампы» «Нью-Джерси» устроит концерт дома
  • «Нью-Джерси» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  3.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Монреаль — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вашингтон — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маррей — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие