Никитин оценил игру «Локомотива» в матче плей-офф с ЦСКА

Главный тренервысказался о разгромной победе своей команды в третьем матча второго раунда серии плей-офф КХЛ с(6:2).

«Думаю, что парни почувствовали, что можно и нужно обыгрывать. Болельщикам огромное спасибо за поддержку. Помогли. Но это только одна игра. Счёт в серии 1-2, готовимся к следующему матчу.

Когда сегодня мы разговаривали с ребятами, то просили их быть готовым к разным сценариям. Надо было выиграть сегодня, и мы рады победе.

В два раза больше сблокировали бросков нежели в прошлом матче? Сегодня было много ключей к победе. И то, что вы сказали, это один из ключей. Самоотверженность ребят передаётся на лавку, поэтому это очень важный момент в игре.

Чехович? Для нападающего это как определённый допинг, но я считаю, что это командная победа, а Ванька был просто на острие атак. Очень многое сделали ребята, и предыдущий вопрос — с этого тоже всё начиналось. Без голов тяжело выигрывать, поэтому естественно рады за Ваньку, что он помог в этом плане.

Иванов? Игровой момент, это плей-офф, здесь всё по-мужски. Надеемся, что всё будет нормально», — передает слова Никитина Чемпионат.

После третьего матча ЦСКА ведет в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом» со счетом 2:1. Следующий матч состоится 23 марта в Ярославле.