СКА разгромил «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Точными бросками отметились Марат Хайруллин (дважды), Дамир Жафяров и Александр Никишин.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Хайруллин — 4 (Жафяров, Никишин), 11:02 — 0:1. Жафяров — 1 (Глотов, Рукавишников), 13:31 — 0:2. Никишин — 2 (мен., Хайруллин, Хуснутдинов), 30:03 — 0:3. Хайруллин — 5 (мен., п.в.), 59:10 — 0:4Вратари: Кульбаков (58:28 — 59:10) — НиколаевШтраф: 6 — 14Броски: 38 (8+16+14) — 24 (9+9+6)
Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде.