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    СКА разгромил «Торпедо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

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    В третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ СКА на выезде обыграл «Торпедо» со счетом 4:0.

    СКА
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    СКА

    Точными бросками отметились Марат Хайруллин (дважды), Дамир Жафяров и Александр Никишин.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Хайруллин — 4 (Жафяров, Никишин), 11:02 — 0:1. Жафяров — 1 (Глотов, Рукавишников), 13:31 — 0:2. Никишин — 2 (мен., Хайруллин, Хуснутдинов), 30:03 — 0:3. Хайруллин — 5 (мен., п.в.), 59:10 — 0:4Вратари: Кульбаков (58:28 — 59:10) — НиколаевШтраф: 6 — 14Броски: 38 (8+16+14) — 24 (9+9+6)

    Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде.

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