НХЛ. «Сент-Луис» разгромил «Вашингтон», «Торонто» выиграл у «Каролины»

«Вашингтон» пропустил пять шайб от «Сент-Луиса»

«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. При этом он завершил матч с показателем полезности «-4».

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев сделал голевую передачу во второй игре подряд.

У «Сент-Луиса» автором результативной передачи стал Павел Бучневич, поучаствовавший в третьем голе своей команды. Россиянин набрал очки в 11 матче подряд. В 53 играх сезона на его счету 62 (23+39) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (0:1, 0:3, 2:1) Голы: Блэй — 5 (Саад, Шенн), 1:54 — 0:1. Кайру — 31 (Врана, Парэйко), 24:51 — 0:2. Капанен — 10 (Бучневич, Ледди), 29:25 — 0:3. Блэй — 6 (Крюг, Саад), 34:36 — 0:4. Фехервари — 6 (Алексеев, Милано), 45:47 — 1:4. Бэкстрем — 5 (бол., Овечкин, Сандин), 57:14 — 2:4. Шенн — 18 (п.в., Ледди), 58:21 — 2:5Вратари: Кемпер (57:27 — 58:21) — ХоферШтраф: 2 — 8Броски: 34 (11+10+13) — 22 (7+11+4)

«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5

«Торонто» — «Каролина» — 5:2

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов признан третьей звездой матча. Россиянин отразил 32 из 34 бросков соперника, одержав 24-ю победу в текущей регулярке.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 19 из 24 бросков, впервые в сезоне пропустив пять шайб.

«Каролина» проиграла три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Каролина» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) Голы: Эштон-Риз — 6 (Густафссон, Ярнкрок), 2:54 — 1:0. Марнер — 25 (Бантинг, Таварес), 12:30 — 2:0. Шей — 14 (Мартинук, Пеши), 14:37 — 2:1. Мэттьюс — 32 (бол., Таварес, Райлли), 17:38 — 3:1. Нечас — 26 (Терявяйнен, Котканиеми), 30:45 — 3:2. Эштон-Риз — 7 (Лафферти), 34:59 — 4:2. Райлли — 4 (Ярнкрок, Броди), 48:56 — 5:2Вратари: Самсонов — КочетковШтраф: 6 — 2Броски: 24 (11+5+8) — 34 (11+10+13)

«Торонто» — «Каролина» — 5:2

«Филадельфия» — «Баффало» — 5:2

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. Россиянин набрал 23 (4+19) очка в 68 матчах сезона.

«Филадельфия» прервала серию из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Баффало» — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) Голы: Типпетт — 19 (бол., Йорк, Деанджело), 15:10 — 1:0. Фараби — 10 (Форстер, Хэйс), 23:53 — 2:0. Типпетт — 20 (Хэйс, Проворов), 33:14 — 3:0. ван Римсдайк — 10 (Лотон), 38:21 — 4:0. Олофссон — 25 (бол., Пауэр, Миттельштадт), 42:27 — 4:1. Типпетт — 21 (Деанджело, Силер), 45:33 — 5:1. Олофссон — 26 (бол., Гиргенсонс, Миттельштадт), 59:59 — 5:2Вратари: Харт — АндерсонШтраф: 22 — 6Броски: 22 (6+12+4) — 38 (8+9+21)

«Филадельфия» — «Баффало» — 5:2

«Анахайм» — «Коламбус» — 7:4

«Коламбус» пропустил три шайбы на последних минутах встречи. «Блю Джекетс» проиграли шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Коламбус» — 7:4 (2:2, 1:1, 4:1) Голы: Зеграс — 22 (Строум, Макгинн), 3:19 — 1:0. Бланкенбург — 4 (Фоуди), 10:57 — 1:1. Харрингтон — 2 (Терри, Бенуа), 14:37 — 2:1. Дженнер — 23 (Годро, Лайне), 19:29 — 2:2. Комтуа — 8 (Грант, Бенуа), 23:44 — 3:2. Силлинджер — 3 (бол., Джонсон, Бемстрем), 36:35 — 3:3. Терри — 20 (Уайт, Мактавиш), 42:25 — 4:3. Лайне — 22 (бол., Боквист, Хатчинсон), 46:43 — 4:4. Джонс — 7, 57:23 — 5:4. Харрингтон — 3 (п.в.), 59:12 — 6:4. Строум — 12 (п.в.), 59:26 — 7:4Вратари: Достал — Хатчинсон (58:10 — 59:12, 59:17 — 59:26)Штраф: 8 — 4Броски: 38 (13+11+14) — 42 (15+13+14)