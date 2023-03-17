НХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга», «Флорида» забросила 9 шайб «Монреалю», Кузьменко повторил рекорд Буре

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б

В составе «Тампы» одним из лучших был защитник Михаил Сергачев, отметившийся двумя результативными передачами. Россиянин набрал 51 (7+44) очко в 67 матчах текущей регулярки.

Сергачев — девятый защитник из России в истории НХЛ с 50 очками за сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Колтон — 16 (Сергачев, Стэмкос), 1:09 — 0:1. Татар — 16 (Хишир, Мерсер), 28:59 — 1:1. Стэмкос — 28 (Белльмар, Чернак), 38:11 — 1:2. Майер — 33 (Хишир, Сиверсон), 49:41 — 2:2. Стэмкос — 29 (бол., Сергачев, Кучеров), 55:13 — 2:3. Майер — 34 (бол., Хэмилтон, Хьюз), 57:44 — 3:3Победный буллит: КиллорнВратари: Шмид — ВасилевскийШтраф: 6 — 8Броски: 35 (8+14+9+4) — 24 (10+8+3+3)

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б

«Оттава» — «Колорадо» — 4:5

Одну из пяти шайб в ворота «Оттавы» забросил Валерий Ничушкин. В активе российского нападающего 36 (14+22) очков в 38 матчах сезона.

«Колорадо» выиграл четвертый матч подряд. «Оттава» потерпела четвертое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Колорадо» — 4:5 (1:2, 1:3, 2:0) Голы: Макар — 16 (Рантанен, Маккиннон), 2:35 — 0:1. Ничушкин — 14 (бол., Макар, Рантанен), 5:00 — 0:2. Батерсон — 20 (бол., Штюцле, Сандерсон), 19:33 — 1:2. Рантанен — 45 (Маккиннон, Байрам), 24:23 — 1:3. Пинто — 18 (Готье, Браннстрем), 28:20 — 2:3. Родригес — 14 (Маккиннон), 35:17 — 2:4. Эллер — 8, 38:09 — 2:5. Хэмоник — 6 (Штюцле, Ткачак), 42:52 — 3:5. Ткачак — 28 (бол., Штюцле, Сандерсон), 53:18 — 4:5Вратари: Сегорд — ЮханссонШтраф: 10 — 14Броски: 36 (12+10+14) — 30 (10+14+6)

«Оттава» — «Колорадо» — 4:5

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2

В составе «Рейнджерс» по результативной передаче сделали Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, поучаствовавшие в первом голе своей команды.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков «Питтсбурга».

«Рейнджерс» выиграли четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: Зибанежад — 35 (Панарин, Тарасенко), 2:51 — 1:0. Ракелль — 24 (Кросби), 34:40 — 1:1. Мотт — 4, 36:53 — 2:1. Гюнцель — 30 (Кросби, Ракелль), 49:09 — 2:2. Крайдер — 29 (Фокс, Кейн), 51:45 — 3:2. Крайдер — 30 (п.в., Трочек, Зибанежад), 59:10 — 4:2Вратари: Шестеркин — Джерри (58:36 — 59:10, 59:16)Штраф: 0 — 4Броски: 35 (12+9+14) — 32 (7+11+14)

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 4:2

«Флорида» — «Монреаль» — 9:5

Семь из девяти шайб в этом матче «Флорида» забросила в первом периоде.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 30 бросков «Монреаля».

«Монреаль» проиграл восемь из девяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Монреаль» — 9:5 (7:3, 2:1, 0:1) Голы: Мэтисон — 7 (Андерсон, Друэн), 0:16 — 0:1. Уайт — 8 (Казинс, Э. Стаал), 2:43 — 1:1. Верхэге — 33 (Беннетт), 3:17 — 2:1. Ричард — 3 (Гуле), 5:20 — 2:2. Форслинг — 9 (Ткачак), 6:04 — 3:2. Пеццетта — 6 (Ричард, Тирни), 8:18 — 3:3. Экблад — 11 (Луостаринен, Барков), 9:09 — 4:3. Ломберг — 10 (Гудас, Махура), 10:33 — 5:3. Райнхарт — 24 (Махура), 12:22 — 6:3. Верхэге — 34 (Ткачак), 13:18 — 7:3. Арве-Пинар — 9 (Бэррон, Эдмундсон), 22:26 — 7:4. Экблад — 12 (бол., Монтур, Ткачак), 25:31 — 8:4. Ткачак — 31 (Барков), 27:33 — 9:4. Питлик — 5 (бол., Мэтисон), 45:47 — 9:5Вратари: Бобровский — Монтембо (Аллен, 6:04, Монтембо, 27:33)Штраф: 2 — 31Броски: 42 (19+16+7) — 30 (6+13+11)

«Флорида» — «Монреаль» — 9:5

«Виннипег» — «Бостон» — 0:3

Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом. Россиянин набрал 12 (3+9) очков в десяти матчах за «Брюинз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Бостон» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Фредерик — 15 (Бертуцци, Койл), 0:50 — 0:1. Заха — 18 (Карло, Орлов), 13:22 — 0:2. Носек — 6 (п.в., Пастрняк), 59:54 — 0:3Вратари: Хеллибак (57:06 — 59:54) — СуэйменШтраф: 6 — 10Броски: 36 (13+11+12) — 24 (7+8+9)

«Виннипег» — «Бостон» — 0:3

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 1:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Голы: Райхель — 3 (Атанасиу), 19:13 — 0:1. Андерсон — 5 (Катчук), 48:01 — 0:2. Йоси — 18 (Новак, Томасино), 59:35 — 1:2Вратари: Сарос (57:32 — 59:35, 59:40) — СтэлокШтраф: 2 — 4Броски: 36 (9+12+15) — 21 (7+9+5)

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 1:2

«Эдмонтон» — «Даллас» — 4:1

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — первый игрок за 27 лет, набравший 130+ очков в регулярном сезоне НХЛ.

В матче с «Далласом» канадец стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. На его счету 131 (57+74) очко в 69 матчах.

Ранее 130+ очков набирали Марио Лемье («Питтсбург», 161 (69+92) в 70 матчах) и Яромир Ягр («Питтсбург», 149 (62+87) в 82 матчах) в сезоне-1995/1996.

«Эдмонтон» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Даллас» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) Голы: Фогеле — 12 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 12:12 — 1:0. Янмарк — 7 (мен., Макдэвид, Дешарне), 15:54 — 2:0. Джонстон — 19 (Хейсканен, Сутер), 49:49 — 2:1. Макдэвид — 57 (бол., Драйзайтль, Бушар), 51:18 — 3:1. Янмарк — 8 (п.в.), 57:17 — 4:1Вратари: Скиннер — Эттингер (55:54 — 57:17)Штраф: 6 — 8Броски: 30 (10+13+7) — 26 (5+10+11)

«Эдмонтон» — «Даллас» — 4:1

«Аризона» — «Ванкувер» — 3:2

Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре по голам в первом сезоне за «Ванкувер». В игре с «Ванкувером» россиянин забросил 34 шайбу в текущем чемпионате. В его активе 61 (34+27) очко в 66 матчах.

Голкипер «Аризоны» Иван Просветов отразил 29 из 31 броска «Ванкувера». Россиянина признали второй звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Ванкувер» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) Голы: Кузьменко — 34 (Бовилье, Петтерссон), 5:14 — 0:1. Бойд — 13 (О`Брайен), 19:30 — 1:1. Бойд — 14 (бол., Келлер, Хейтон), 32:44 — 2:1. Крауз — 22 (бол., Седерстрем, Маччелли), 41:19 — 3:1. Петтерссон — 31 (Бовилье, Гарлэнд), 51:41 — 3:2Вратари: Просветов — ДемкоШтраф: 20 — 6Броски: 27 (10+13+4) — 31 (10+11+10)

«Аризона» — «Ванкувер» — 3:2

«Вегас» — «Калгари» — 2:7

«Калгари» прервал победную серию «Вегаса» из четырех матчей. В составе канадского клуба результативной передачей отметился защитник Никита Задоров.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Калгари» — 2:7 (0:1, 2:2, 0:4) Голы: Уигар — 2 (Андерссон, Тоффоли), 15:05 — 0:1. Тоффоли — 27 (Линдхольм), 23:39 — 0:2. Уайтклауд — 3 (Смит, Амадио), 32:33 — 1:2. Смит — 23 (Карлссон, Пьетранджело), 35:54 — 2:2. Коулмэн — 15 (Линдхольм, Уигар), 37:17 — 2:3. Баклунд — 17 (бол., Андерссон, Тоффоли), 48:40 — 2:4. Тоффоли — 28 (Манджапане), 53:16 — 2:5. Коулмэн — 16 (п.в., Хэнифин), 55:43 — 2:6. Дюбе — 18 (Задоров, Юбердо), 56:11 — 2:7Вратари: Куик (54:48 — 54:59, 55:05 — 55:43) — МаркстремШтраф: 9 — 13Броски: 19 (6+8+5) — 30 (8+12+10)

«Вегас» — «Калгари» — 2:7

«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 4:1

Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов был заменен после четвертой пропущенной шайбы. К этому моменту он отразил 23 из 27 бросков.

Автором единственного гола «Коламбуса» стал Кирилл Марченко.

«Коламбус» проиграл пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 4:0, 0:1) Голы: Даути — 5 (Грундстрем, Купари), 24:44 — 1:0. Копитар — 26 (Байфилд, Андерсон), 27:42 — 2:0. Арвидссон — 19 (Мур, Дано), 32:36 — 3:0. Грундстрем — 8, 33:48 — 4:0. Марченко — 17 (Байрейтер), 44:31 — 4:1Вратари: Копли — Тарасов (Хатчинсон, 33:48)Штраф: 4 — 6Броски: 36 (15+13+8) — 31 (9+10+12)

«Лос-Анджелес» — «Коламбус»

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:2 ОТ

«Сан-Хосе» проиграл десять из 11-ти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Эклунд — 2 (буллит), 41:18 — 1:0. Бьоркстранд — 15 (Гурд, Ларссон), 47:03 — 1:1. Данн — 13 (Бьоркстранд, Маккэн), 61:58 — 1:2Вратари: Раймер — ГрубауэрШтраф: 8 — 6Броски: 32 (10+8+14+0) — 32 (8+15+8+1)