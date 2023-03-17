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    Ларионов: Когда имеешь массу моментов, но проигрываешь, это вдвойне обидно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итог матча против СКА (1:2 ОТ).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «К сожалению, было мало забитых голов, но они были хорошие. Когда имеешь массу моментов, но проигрываешь, это вдвойне обидно. Сделаем акцент на том, что это первая игра второго раунда. По качеству игры и исполнению вопросов к ребятам нет. Мы можем играть лучше, и хоккеисты об этом знают.

    Что касается попыток Владислава Фирстова забить лакросс-гол в овертайме, то мы не можем ограничивать ребят, которые выросли на этих трюках. Он был близок к тому, чтобы забить гол. Надеюсь, что в следующих играх ему повезет.

    Не стал бы говорить, что "Торпедо" само себе проиграло матч. Слишком громкое заявление. Мы играли в хороший хоккей, но против хорошей команды. Надо как можно скорее забыть этот матч и готовиться к следующему», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

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    • Таким образом, СКА повел в серии со счетом 1:0. Второй матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.

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