Ларионов: Когда имеешь массу моментов, но проигрываешь, это вдвойне обидно

Главный тренерподвел итог матча против(1:2 ОТ).

«К сожалению, было мало забитых голов, но они были хорошие. Когда имеешь массу моментов, но проигрываешь, это вдвойне обидно. Сделаем акцент на том, что это первая игра второго раунда. По качеству игры и исполнению вопросов к ребятам нет. Мы можем играть лучше, и хоккеисты об этом знают.

Что касается попыток Владислава Фирстова забить лакросс-гол в овертайме, то мы не можем ограничивать ребят, которые выросли на этих трюках. Он был близок к тому, чтобы забить гол. Надеюсь, что в следующих играх ему повезет.

Не стал бы говорить, что "Торпедо" само себе проиграло матч. Слишком громкое заявление. Мы играли в хороший хоккей, но против хорошей команды. Надо как можно скорее забыть этот матч и готовиться к следующему», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

Таким образом, СКА повел в серии со счетом 1:0. Второй матч серии пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.