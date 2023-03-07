ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром
  • 11:18
    • Неймар намерен остаться в «ПСЖ»
  • 10:13
    • «Милан» хочет приобрести полузащитника «Челси»
    Все новости спорта

    Орлов признан первой звездой недели в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Бостон Брюинз Оттава Сенаторз Миннесота Уайлд
    Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов признан первой звездой минувшей недели в НХЛ , сообщается на официальном сайте лиги.

    Дмитрий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Орлов

    Он принял участие в четырех матчах за «Брюинз», забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач и суммарно набрал девять очков при общем показателе полезности «+7».

    Второй звездой недели стал нападающий «Оттавы» Клод Жиру. Он в четырёх встречах также набрал девять (3 гола + 6 передач) очков.

    Третьей звездой назван голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, который принёс своему клубу две победы, отражая в среднем 98,6% бросков.

    Напомним, 24 февраля Орлов был обменян в «Бостон» из «Вашингтона». Всего в нынешнем сезоне защитник сыграл 48 матчей, в которых набрал 28 (6+22) очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Лацио» забьёт и не пропустит?
  • «Лацио» — АЗ «Алкмаар». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ламия — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Флора
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие