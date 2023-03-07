Орлов признан первой звездой недели в НХЛ

Российский защитник «Бостона»признан первой звездой минувшей недели в НХЛ , сообщается на официальном сайте лиги.

Он принял участие в четырех матчах за «Брюинз», забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач и суммарно набрал девять очков при общем показателе полезности «+7».

Второй звездой недели стал нападающий «Оттавы» Клод Жиру. Он в четырёх встречах также набрал девять (3 гола + 6 передач) очков.

Третьей звездой назван голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, который принёс своему клубу две победы, отражая в среднем 98,6% бросков.

Напомним, 24 февраля Орлов был обменян в «Бостон» из «Вашингтона». Всего в нынешнем сезоне защитник сыграл 48 матчей, в которых набрал 28 (6+22) очков.