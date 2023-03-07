Макдэвид установил личный рекорд НХЛ по очкам

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид. Теперь на его счету 124 (54+70) очка. Таким образом, канадец обновил личный рекорд за «регулярку». Ранее лучшим результатом было 123 очка сезоне-2021/2022.

Ранее Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по очкам в большинстве за сезон в составе «Эдмонтона». Канадец достиг отметки 58 (18+40) очков.

Макдэвид является лидером снайперской и бомбардирской гонок. Он может получить приз «Арт Росс Трофи» пятый раз за карьеру. Награда вручается набравшему наиболее количество очков.