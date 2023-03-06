Кравец: «Авангард» не хотел играть в обороне, но «Сибирь» нас вынудила

Главный тренердал свой комментарий относительно победы над(4:3) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

«Мы были готовы к тому натиску "Сибири". Всегда тут в Новосибирске сложно играть. Все четыре звена у соперника борются. Мы не хотели играть в обороне, но соперник нас вынудил. Были смены невовремя, сумбур, немного запаниковали. Отбились, повезло. Без этого не бывает побед. Тайм-аут брать не стал, потому что контроль над игрой не терял, ребята сами должны были разобраться.

Третий период был хороший, но нас подвели невынужденные удаления. 32 блока — это очень важно, значит что в команде у нас мужики. Надо теперь посмотреть ушибы и царапины, от этого будет определять состав, в том числе это касается Грицюк. Ткачев работал на команду, поэтому и забил. Ждали голов от лидеров», — приводит слова Кравца Sport24.

После этого матча «Авангард» вышел вперед в серии с «Сибирью» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Новосибирске.