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    Кравец: «Авангард» не хотел играть в обороне, но «Сибирь» нас вынудила

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Адмирал
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец дал свой комментарий относительно победы над «Сибирью» (4:3) в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Мы были готовы к тому натиску "Сибири". Всегда тут в Новосибирске сложно играть. Все четыре звена у соперника борются. Мы не хотели играть в обороне, но соперник нас вынудил. Были смены невовремя, сумбур, немного запаниковали. Отбились, повезло. Без этого не бывает побед. Тайм-аут брать не стал, потому что контроль над игрой не терял, ребята сами должны были разобраться.

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    • Третий период был хороший, но нас подвели невынужденные удаления. 32 блока — это очень важно, значит что в команде у нас мужики. Надо теперь посмотреть ушибы и царапины, от этого будет определять состав, в том числе это касается Грицюк. Ткачев работал на команду, поэтому и забил. Ждали голов от лидеров», — приводит слова Кравца Sport24.

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    • После этого матча «Авангард» вышел вперед в серии с «Сибирью» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Новосибирске.

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