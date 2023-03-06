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    «Авангард» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Сибирью»

    «Сибирь» — «Авангард»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    «Авангард» в гостях обыграл «Сибирь» (4:3) в 3-м матче плей-офф 1/4 финала Восточной конференции.

    Владимир Ткачев
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    Владимир Ткачев

    Первый гол был забит уже на 3-й минуте встречи. Реализовал большинство своей команды защитник «Сибири» Егор Аланов.

    Спустя 5 минут игрового времени «Авангард» сравнял счет благодаря голу Сергея Толчинского в большинстве.

    На 14-й минуте встречи гости вновь реализовали численное преимущество. Отличился лидер команды Владимир Ткачев.

    Канадский нападающий «Авангарда» Корбан Найт удвоил преимущество своей команды — 3:1.

    В самом начале третьего периода игрок гостей Сергей Толчинский оформил дубль и сделал счет разгромным — 4:1.

    На 53-й минуте «Сибирь» побежала отыгрываться. Сократил отставание в счете игрок хозяев Никита Шашков.

    Уже за минуту до конца третьего периода «Сибирь» сняла вратаря на 6-го полевого и сумела сократить отставание до минимума — 4:3. Отличился защитник команды Тревор Мерфи.

    КХЛ. Плей-офф.
    «Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» (Омск) — 3:4 (1:2, 0:1, 2:1).
    Голы: Аланов — 1 (бол. Сушко), 02:34 — 1:0. Толчинский — 2 (бол. Телегин), 07:41 — 1:1. Ткачев — 1 (бол. Бротхерст, Буше), 14:42 — 1:2. Найт — 1 (бол. Береглазов), 33:51 — 1:3. Толчинский — 3, 42:10 — 1:4. Шашков — 1 (Сушко, Бек), 53:54 — 2:4. Мерфи — 1 (бол. Бутузов, Шаров), 59:08 — 3:4Вратари: Красоткин — ДемченкоБроски: 36 (9+13+14) — 12 (6+3+3)Штраф: 12 — 18

    После этого матча «Авангард» вышел вперед в серии с «Сибирью» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Новосибирске.

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