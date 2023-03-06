«Сибирь» — «Авангард»: счет матча 3:4, обзор голов

Первый гол был забит уже на 3-й минуте встречи. Реализовал большинство своей команды защитник «Сибири» Егор Аланов.
Спустя 5 минут игрового времени «Авангард» сравнял счет благодаря голу Сергея Толчинского в большинстве.
На 14-й минуте встречи гости вновь реализовали численное преимущество. Отличился лидер команды Владимир Ткачев.
Канадский нападающий «Авангарда» Корбан Найт удвоил преимущество своей команды — 3:1.
В самом начале третьего периода игрок гостей Сергей Толчинский оформил дубль и сделал счет разгромным — 4:1.
На 53-й минуте «Сибирь» побежала отыгрываться. Сократил отставание в счете игрок хозяев Никита Шашков.
Уже за минуту до конца третьего периода «Сибирь» сняла вратаря на 6-го полевого и сумела сократить отставание до минимума — 4:3. Отличился защитник команды Тревор Мерфи.
После этого матча «Авангард» вышел вперед в серии с «Сибирью» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Новосибирске.