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    Мартемьянов: Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итог матча против «Авангарда» (3:4) в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а команду за то, что билась до конца. Нас подвели удаления. Хорошая игра была, боевая, да и соперник играл очень четко и самоотверженно в обороне. Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца. Молодцы, это задел на следующий матч. Я надеюсь, что мы эту серию перевернем подальше.

  • «Авангард» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с «Сибирью»
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    • Эмоции кипят у людей. Все кипели, не только Чесалин. Это не имеет большого значения, кто именно удален, когда нам забивали. У нас было много большинства — могли забивать, штанги все обстучали», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Сибири».

    После этого матча «Авангард» вышел вперед в серии с «Сибирью» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Новосибирске.

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