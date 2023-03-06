Мартемьянов: Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца

Главный тренерподвел итог матча против(3:4) в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а команду за то, что билась до конца. Нас подвели удаления. Хорошая игра была, боевая, да и соперник играл очень четко и самоотверженно в обороне. Мы не унываем, и я горжусь своими пацанами, что они лезли и играли до конца. Молодцы, это задел на следующий матч. Я надеюсь, что мы эту серию перевернем подальше.

Эмоции кипят у людей. Все кипели, не только Чесалин. Это не имеет большого значения, кто именно удален, когда нам забивали. У нас было много большинства — могли забивать, штанги все обстучали», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Сибири».

После этого матча «Авангард» вышел вперед в серии с «Сибирью» — 2:1. Следующий матч команды сыграют 8 марта в Новосибирске.