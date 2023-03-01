Минское «Динамо» неожиданно победило СКА в первом матче плей-офф КХЛ

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
В составе «Динамо» точными бросками отметились Владимир Алистров (дважды), Никита Пышкайло, Седрик Пакетт, Роман Горбунов и Виталий Пинчук.
За СКА забили Дмитрий Яшкин, Евгений Кетов, Александр Волков и Никита Гусев.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:6 (1:1, 1:1, 2:3)
Голы: Яшкин — 1 (Гусев, Хуснутдинов), 11:09 — 1:1. Пышкайло — 1, 17:21 — 1:2. Кетов — 1 (Жафяров), 23:11 — 2:2. Пакетт — 1 (Барберио, Спунер), 25:04 — 2:3. Горбунов — 1 (Сапего), 46:51 — 2:4. Алистров — 1 (Меркли), 52:55 — 2:5. Пинчук — 1 (п.в.), 57:30 — 2:6. Волков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 58:43 — 3:6. Гусев — 1 (п.в., Яшкин, Педан), 59:41 — 4:6Вратари: Николаев (55:06 — 57:30, 57:53 — 58:43, 59:05 — 59:54) — ШостакШтраф: 8 — 6Броски: 35 (5+11+19) — 26 (9+6+11)
Таким образом, команда из столицы Беларуси повела в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится 3 марта.