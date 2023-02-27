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    «Торонто» и «Чикаго» совершили обмен игроками

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Чикаго Блэкхоукс Торонто Мэйпл Лифс
    Клубы НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен игроками, сообщает пресс-служба «чёрных ястребов».

    Джейк Маккейб
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    Джейк Маккейб

    В «Торонто» перешли 27-летний нападающий Сэм Лафферти и 29-летний защитник Джейк Маккейб .

    В обратную сторону отправились нападающий Джоуи Андерсон и российский форвард Павел Гоголев.

    Кроме того, «Чикаго» получил драфт-пик первого раунда 2025 года и второй — 2026-го. «Торонто» получил пики в пятом раунде в 2024 году и шестой — в 2025-м.

    23-летний Гоголев этот сезон проводит в ECHL, выступая за «Ньюфаундленд Гроулерз». В НХЛ россиянин ещё не дебютировал, последние два сезона он выступал в ECHL и АХЛ.

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