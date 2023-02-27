«Торонто» и «Чикаго» совершили обмен игроками

Клубы НХЛсовершили обмен игроками, сообщает пресс-служба «чёрных ястребов».

В «Торонто» перешли 27-летний нападающий Сэм Лафферти и 29-летний защитник Джейк Маккейб .

В обратную сторону отправились нападающий Джоуи Андерсон и российский форвард Павел Гоголев.

Кроме того, «Чикаго» получил драфт-пик первого раунда 2025 года и второй — 2026-го. «Торонто» получил пики в пятом раунде в 2024 году и шестой — в 2025-м.

23-летний Гоголев этот сезон проводит в ECHL, выступая за «Ньюфаундленд Гроулерз». В НХЛ россиянин ещё не дебютировал, последние два сезона он выступал в ECHL и АХЛ.