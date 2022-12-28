НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Рейнджерс», «Аризона» одолела «Колорадо», «Питтсбург» пропустил пять шайб от «Айлендерс»

«Оттава» — «Бостон» 3:2 Б

«Оттава» прервала свою серию из трех поражений и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Бостон» проиграл впервые за пять матчей, «Брюинз» лидируют на Востоке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Бостон» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Штюцле — 11 (бол., Шабо, Батерсон), 28:11 — 1:0. Дебраск — 14 (Бержерон, Макэвой), 30:33 — 1:1. Дебринкэт — 11 (Батерсон, Холден), 33:37 — 2:1. Заха — 4 (Линдхольм, Койл), 56:27 — 2:2Победный буллит: ДебринкэтВратари: Тэлбот — СуэйменШтраф: 6-4Броски: 32 (11+10+5+6) — 51 (14+6+27+4)

«Оттава» — «Бостон» 3:2 Б

«Каролина» — «Чикаго» 3:0

«Харрикейнз» одержали девятую победу подряд. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Чикаго» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Голы: Нечас — 15 (Бернс, Штястны), 3:36 — 1:0. Фаст — 5 (Пеши, Шей), 8:53 — 2:0. Мартинук — 9 (Стаал), 44:55 — 3:0Вратари: Раанта — МразекШтраф: 6-6Броски: 49 (23+7+19) — 24 (7+10+7)

«Каролина» — «Чикаго» 3:0

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 0:4

В составе гостей Евгений Кузнецов сделал одну голевую передачу. Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Александр Алексеев остались без набранных очков. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Юханссон — 9 (бол., Кузнецов, Густафссон), 8:44 — 0:1. Густафссон — 5 (Шири, Строум), 37:01 — 0:2. Эллер — 7 (Манта), 39:23 — 0:3. Шири — 11 (мен., п.в.), 56:58 — 0:4Вратари: Шестеркин (55:04 — 56:58) — КемперШтраф: 6-10Броски: 32 (13+7+12) — 30 (8+15+7)

«Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 0:4

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 5:1

В составе победителей дублями отметились Мэтью Барзал и Андерс Ли. На счету российского защитника Александра Романова результативная передача. Голкипер Илья Сорокин отразил 19 бросков из 20.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Голы: Ли — 12 (Нельсон), 1:03 — 1:0. Жозеф — 2, 15:13 — 1:1. Барзал — 6 (Фэшинг, Бэйли), 20:50 — 2:1. Бэйли — 6 (Добсон, Романов), 31:32 — 3:1. Барзал — 7, 36:42 — 4:1. Ли — 13 (Нельсон, Пулок), 43:33 — 5:1Вратари: Сорокин — ДжерриШтраф: 2-6Броски: 42 (14+20+8) — 20 (12+4+4)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 5:1

«Сент-Луис» — «Торонто» 4:5 ОТ

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Калле Йернкрок, набравший три (1+2) очка. Российский голкипер Илья Самсонов отразил 30 бросков из 34. Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Алексей Торопченко сделали по результативной передаче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Торонто» — 4:5 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 0:1) Голы: Холл — 2 (Мэттьюс, Джиордано), 3:08 — 0:1. Росен — 3 (Браун, Торопченко), 7:34 — 1:1. Таварес — 15 (Марнер, Ярнкрок), 19:03 — 1:2. Керфут — 5 (мен., Ярнкрок, Лильегрен), 25:26 — 1:3. О`Райлли — 10 (Шенн), 27:39 — 2:3. Фолк — 6 (бол., Бучневич, Тарасенко), 29:30 — 3:3. Ярнкрок — 7 (Хольмберг, Энгвалль), 35:16 — 3:4. Кайру — 17 (Парэйко, Томас), 45:13 — 4:4. Нюландер — 21, 64:03 — 4:5Вратари: Биннингтон — СамсоновШтраф: 4-8Броски: 34 (11+11+10+2) — 37 (5+17+11+4)

«Торонто» одержал третью победу подряд, а «Блюзмены», в свою очередь, потерпели третье поражение кряду.

«Сент-Луис» — «Торонто» 4:5 ОТ

«Виннипег» — «Миннесота» 1:4

В составе победителей Кирилл Капризов отметился результативной передачей. Российский форвард в нынешнем сезоне забросил 19 шайб и сделал 25 голевых передач.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Миннесота» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) Голы: Сперджен — 4 (бол., Хартман, Стил), 5:29 — 0:1. Зуккарелло — 16 (Капризов, Стил), 6:33 — 0:2. Дюбуа — 16 (Коннор, Моррисси), 10:03 — 1:2. Годро — 9 (Зуккарелло, Сперджен), 28:55 — 1:3. Уокер — 1 (п.в., Болди, Годро), 57:55 — 1:4Вратари: Хеллибак (57:27 — 57:55) — ГуставссонШтраф: 4-6Броски: 32 (8+13+11) — 28 (11+7+10)

«Миннесота» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» проиграл в третий раз подряд и идет на четвертой строчке.

«Виннипег» — «Миннесота» 1:4

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:3

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) Голы: Бенн — 14, 1:19 — 0:1. Форсберг — 10 (Каррье, Экхольм), 20:56 — 1:1. Хинтц — 17 (бол., Робертсон, Хейсканен), 22:15 — 1:2. Тренин — 3 (мен., Смит, Лозон), 28:15 — 2:2. Хинтц — 18 (Бенн, Павелски), 59:07 — 2:3Вратари: Сарос (59:23) — ЭттингерШтраф: 12-6Броски: 28 (8+13+7) — 33 (12+4+17)

«Даллас» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (33) располагается на 12-й строчке.

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:3

«Аризона» — «Колорадо» 6:3

Самым результативными игроками встречи стали игроки победителей Джейкоб Чичран и Лоусон Крауз. Первый сделал три голевые передачи, в активе Крауза гол и две результативные передачи. Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 27 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) Голы: Гостисбеер — 9 (Чикран, Келлер), 3:55 — 1:0. Родригес — 8 (бол., Макар, Комфер), 4:32 — 1:1. Крауз — 14 (Бьюгстад), 11:33 — 2:1. Шмальц — 7 (бол., Ритчи, Чикран), 25:59 — 3:1. Макар — 8 (Комфер, Тэйвз), 31:23 — 3:2. Мозер — 4 (Крауз, Вялимяки), 36:38 — 4:2. Карконе — 1 (Крауз, Чикран), 43:43 — 5:2. Рантанен — 24 (Джонсон, Жирар), 45:24 — 5:3. Келлер — 13 (п.в., Шмальц), 59:04 — 6:3Вратари: Ингрэм — Георгиев (57:12 — 59:04)Штраф: 2-6Броски: 33 (12+10+11) — 29 (10+11+8)

«Колорадо» проиграл впервые за пять матчей.

«Аризона» — «Колорадо» 6:3

«Калгари» — «Эдмонтон» 1:2

Лидер и снайперской и бомбардирской гонок Коннор Макдэвид забил 31-гол в сезоне.

«Калгари» — «Эдмонтон» 1:2

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» 6:2

Российский нападающий победителей Илья Михеев набрал четыре очка — гол и ассистентский хет-трик. В 30 матчах текущего сезона на счету 28-летнего Михеева 22 очка — 12 голов и 10 передач. У Андрея Кузьменко результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) Голы: Хорват — 24 (Михеев, Бесер), 4:26 — 1:0. Петтерссон — 17 (Педерсон, Шенн), 16:03 — 2:0. Майер — 19 (бол., Кутюр, Карлссон), 19:09 — 2:1. Михеев — 12 (Кузьменко, Майерс), 24:36 — 3:1. Хьюз — 1 (Михеев, Хорват), 26:16 — 4:1. Хорват — 25 (Бесер), 52:11 — 5:1. Майер — 20 (Карлссон), 54:33 — 5:2. Бесер — 6 (Хорват, Михеев), 57:32 — 6:2Вратари: Мартин — РаймерШтраф: 4-2Броски: 25 (10+7+8) — 26 (9+6+11)

«Ванкувер» выиграл третий матч подряд и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (28) — 14-й.

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» 6:2

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 4:2

«Вегас» по‑прежнему лидирует в Западной конференции НХЛ с 49 очками, «Лос‑Анджелес» располагается на третьей строчке, набрав 46 очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Виларди — 15 (Лизотт), 11:57 — 1:0. Амадио — 4 (бол., Пьетранджело, Стоун), 13:08 — 1:1. Макнэбб — 1 (Смит, Пачал), 30:07 — 1:2. Дано — 10 (Арвидссон, Иафалло), 33:22 — 2:2. Иафалло — 5 (Арвидссон, Дано), 48:36 — 3:2. Арвидссон — 10 (п.в., Дано), 59:33 — 4:2Вратари: Копли — Томпсон (58:20 — 59:33)Штраф: 6-4Броски: 25 (7+7+11) — 23 (7+8+8)