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    Сборная Чехии разгромила Австрию на МЧМ-2023

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии
    Сборная Чехии разгромила Австрию в матче молодежного чемпионата мира — 9:0.

    Сборная Чехии разгромила Австрию на МЧМ-2023
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    Сборная Чехии разгромила Австрию на МЧМ-2023

    Самыми результативными игроками матча стали Станислав Свозил и Матьяш Шаповалив — по четыре голевые передачи. Хет-триком отметился нападающий Иржи Кулих.

    В турнирной таблице группы А Чехия занимает первое место, набрав 6 очков в двух матчах. Австрия идет пятой: 0 очков.

    Молодежный чемпионат мира Группа A
    Австрия U20 — Чехия U20 — 0:9 (0:3, 0:4, 0:2)
    Голы: Брабенец — 1 (бол., Свозил, Суханек), 3:50 — 0:1. Кулих — 1 (Свозил, Шпачек), 16:26 — 0:2. Хаузер — 1 (Саповалив, Мехура), 18:39 — 0:3. Штурц — 1, 21:05 — 0:4. Чех — 1 (Сале, Саповалив), 22:56 — 0:5. Кулих — 2 (бол., Сале, Марцель), 28:16 — 0:6. Штурц — 2 (Хмеларж, Суханек), 30:02 — 0:7. Кулих — 3 (Саповалив, Иржичек), 40:08 — 0:8. Шпачек — 2 (Свозил, Саповалив), 54:13 — 0:9Вратари: Зихер — СуханекШтраф: 12-10Броски: 8 (2+3+3) — 47 (11+18+18)

    В следующем матче МЧМ-2023 Чехия сыграет со Швецией в четверг, 29 декабря, а Австрия встретится с Канадой в пятницу, 30 декабря.

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