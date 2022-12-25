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    Тренер «Ак Барса»: Надо отдать должное сочинцам — они заставили нас ошибиться

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко высказал мнение о победе по буллитам над «Сочи» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.

    Юрий Бабенко
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    Юрий Бабенко

    «Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча.

    Надо отдать должное сопернику — они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.

    В начале сезона Никита Евсеев выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждем от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.

     Сегодня играл Кирилл Панюков, дали немножко отдохнуть Артему Галимову, посмотреть на Кирилла. Это ротация — сезон длинный, игр много, график тяжелый, потому приняли такое решение.

    Можно ли считать это встряской для Галимова? И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция, за игровое время нужно бороться», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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