Исполняющий обязанности главного тренеравысказал мнение о победе по буллитам над(4:3 Б) в матче регулярного чемпионата.

«Тяжело нам далась эта игра. Окончание довольно сложного выезда, здорово, что победили, плохо, что не смогли удержать преимущество в одну шайбу до конца матча.

Надо отдать должное сопернику — они заставили нас ошибиться. Но всех с победой.

В начале сезона Никита Евсеев выглядел немножко увереннее, чем сейчас. Может, на него поддавливает усилившаяся конкуренция. Но мы ждем от него большего, потому Никита стал получать чуть меньше игрового времени.

Сегодня играл Кирилл Панюков, дали немножко отдохнуть Артему Галимову, посмотреть на Кирилла. Это ротация — сезон длинный, игр много, график тяжелый, потому приняли такое решение.

Можно ли считать это встряской для Галимова? И встряской тоже. Хорошо, когда есть конкуренция, за игровое время нужно бороться», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.