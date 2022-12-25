Бабенко: В «Ак Барсе» много новых ребят, тренерский штаб, идёт притирка

Исполняющий обязанности главного тренерарассказал о состоянии команды перед матчем с

«Последняя победа придала позитивных эмоций команде? Да, мы и раньше говорили, что после побед команда быстрее восстанавливается.

В Балашихе было затрачено много сил, сегодня у нас четвёртый матч через день, будем стараться сыграть правильно. Когда играем правильно — у нас что-то получается, установка будет на это.

При подготовке делали ли акцент на изменениях в составе "Сочи"? В любом случае мы готовимся к любому сопернику, разбираем его сильные стороны.

Самое главное — закончить выездную серию на положительной ноте.

У нас много новых ребят, тренерский штаб, идёт притирка. К сожалению, она заняла больше времени, чем мы думали.

Но мы видим, что некоторые вещи уже получаются, в некоторых прослеживается положительная тенденция. Когда мы доведём их до автоматизма, то нам будет гораздо проще», — цитирует Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

Казанская команда сыграет с «Сочи» 25 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск.