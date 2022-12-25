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    Бабенко: В «Ак Барсе» много новых ребят, тренерский штаб, идёт притирка

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко рассказал о состоянии команды перед матчем с «Сочи».

    Юрий Бабенко
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    Юрий Бабенко

    «Последняя победа придала позитивных эмоций команде? Да, мы и раньше говорили, что после побед команда быстрее восстанавливается.

    В Балашихе было затрачено много сил, сегодня у нас четвёртый матч через день, будем стараться сыграть правильно. Когда играем правильно — у нас что-то получается, установка будет на это.

    При подготовке делали ли акцент на изменениях в составе "Сочи"? В любом случае мы готовимся к любому сопернику, разбираем его сильные стороны.

    Самое главное — закончить выездную серию на положительной ноте.

    У нас много новых ребят, тренерский штаб, идёт притирка. К сожалению, она заняла больше времени, чем мы думали.

    Но мы видим, что некоторые вещи уже получаются, в некоторых прослеживается положительная тенденция. Когда мы доведём их до автоматизма, то нам будет гораздо проще», — цитирует Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

    Казанская команда сыграет с «Сочи» 25 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск.

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