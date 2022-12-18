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    Голдобин: Мне нравится, что игр стало больше, тренироваться никто не любит

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Форвард «Металлурга» Николай Голдобин высказал мнение об увеличении числа матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

    Николай Голдобин
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    Николай Голдобин

    «Нравится ли календарь КХЛ всего с одной паузой в этом сезоне? Да, сейчас всё немного по-другому, чем в прошлом сезоне. Тогда были больше паузы. И кто-то в эти паузы даже успевал слетать куда-то отдохнуть.

    А сейчас после того же Матча звёзд я сразу должен уезжать в Магнитогорск и на следующий день выходить на тренировку.

    Похоже на НХЛ? Да, конечно. Игры почти через день. Класс. Мало тренировок, много игр. Мне всё это нравится.

    Лучше играть, чем тренироваться. Тренироваться никто не любит (улыбается).

    Не получится так, что к плей-офф все уже будут еле ползать по льду? Я думаю, ребята, конечно, устанут. И у кого-то уже сейчас есть мини-травмы.

    Но это нормально для хоккея. Такая рутина. Но надеюсь, что все подойдут к весне в оптимальном состоянии и плей-офф получится очень захватывающим», — цитируют Голдобина Известия.

    Голдобин провел 30 матчей в нынешнем сезоне КХЛ и набрал 14 (8+6) очков.

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