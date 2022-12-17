Россия обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала

Фрагмент матча Фото: Сборная России
В составе победителей забили Константин Окулов, Максим Джиошвили, Александр Кадейкин, Дмитрий Воронков и Кирилл Семенов. Воронков отметился дублем.
Кубок Первого канала. Групповой этап
Россия — Казахстан — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы: Савицкий — 1 (бол., Михайлис, Петухов), 2:10 — 0:1. Окулов — 1 (бол., Нестеров), 11:33 — 1:1. Джиошвили — 1 (Сафонов, Никишин), 14:45 — 2:1. Кадейкин — 1 (Елесин), 27:44 — 3:1. Воронков — 1 (Нестеров, Сафонов), 32:34 — 4:1. Семенов — 1 (Карнаухов), 36:41 — 5:1. Старченко — 2 (Михайлис, Полохов), 42:16 — 5:2. Воронков — 2 (Джиошвили), 51:48 — 6:2Вратари: Дорожко — БояркинШтраф: 6 — 2Броски: 31 (11+17+3) — 23 (9+9+5)
Сборная России возглавляет группу. 18 декабря она сыграет с Белоруссией, у которой тоже 3 очка после 1-го тура. Ранее она разгромила Казахстан со счетом 4:1.