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    Россия обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная Казахстана Сборная России
    Сборная России одержала победу над командой Казахстана в матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счетом 6:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей забили Константин Окулов, Максим Джиошвили, Александр Кадейкин, Дмитрий Воронков и Кирилл Семенов. Воронков отметился дублем.

    Кубок Первого канала. Групповой этап
    Россия — Казахстан — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
    Голы: Савицкий — 1 (бол., Михайлис, Петухов), 2:10 — 0:1. Окулов — 1 (бол., Нестеров), 11:33 — 1:1. Джиошвили — 1 (Сафонов, Никишин), 14:45 — 2:1. Кадейкин — 1 (Елесин), 27:44 — 3:1. Воронков — 1 (Нестеров, Сафонов), 32:34 — 4:1. Семенов — 1 (Карнаухов), 36:41 — 5:1. Старченко — 2 (Михайлис, Полохов), 42:16 — 5:2. Воронков — 2 (Джиошвили), 51:48 — 6:2Вратари: Дорожко — БояркинШтраф: 6 — 2Броски: 31 (11+17+3) — 23 (9+9+5)

    Сборная России возглавляет группу. 18 декабря она сыграет с Белоруссией, у которой тоже 3 очка после 1-го тура. Ранее она разгромила Казахстан со счетом 4:1.

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