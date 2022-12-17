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    Швеция по буллитам победила Финляндию в матче Евротура

    Хоккей Евротур Сборная Швеции Сборная Финляндии
    Сборная Швеции одержала победу по буллитам над командой Финляндии (4:3 ПБ) в матче второго этапа Евротура — Швейцарских игр.

    Швеция — Финляндия
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    Швеция — Финляндия

    В составе победителей отличились Эмиль Хейнеман и Йеспер Олофссон, а также экс-форвард «Сан-Хосе» Маркус Серенсен, который поразил ворота с игры и забросил решающий булит.

    За финнов голы на свой счет записали Микаэль Руохомаа, Йоона Иконен и Маркус Гранлунд.

    Хоккей. Еврохоккейтур. Швейцарские игры
    Финляндия — Швеция — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Серенсен — 2 (Лундберг), 24:03 — 0:1. Руохомаа — 1 (бол., Нику, Песонен), 27:06 — 1:1. Хейнеман — 1 (Линдберг), 34:20 — 1:2. Иконен — 1 (Кемппайнен, Суоми), 40:56 — 2:2. Мар. Гранлунд — 1 (Руохомаа, Хартикайнен), 42:52 — 3:2. Олофссон — 2, 45:23 — 3:3Победный буллит: СеренсенВратари: Лехтинен — ЛиндбекБроски: 29 (6+11+11+1) — 48 (14+16+16+2)Штраф: 10 — 6

    Швеция выиграла второй матч на текущем этапе Евротура и возглавляет таблицу. Финляндия проиграла второй матч подряд и идет четвертой.

    В следующем матче сборная Швеции 18 декабря сыграет с чехами, а команда Финляндии в этот же день встретится со швейцарцами.

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