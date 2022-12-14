НХЛ. 800-й гол Овечкина, три ассиста Кучерова и дебютная шайба Мироманова

«Баффало» — «Лос-Анджелес» 6:0

Дублем в составе победителей отметился Тейдж Томпсон, который с 23 голами является третьим снайпером сезона.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Лос-Анджелес» — 6:0 (0:0, 0:0, 6:0) Голы: Томпсон — 22 (бол., Козенс), 41:21 — 1:0. Олофссон — 13 (Асплунд, Джост), 49:56 — 2:0. Петерка — 7 (Куинн, Козенс), 50:09 — 3:0. Так — 14 (бол., Томпсон, Козенс), 54:31 — 4:0. Томпсон — 23 (бол., Далин, Так), 56:27 — 5:0. Кребс — 3 (Олофссон, Асплунд), 58:33 — 6:0Вратари: Андерсон — КоплиШтраф: 6-12Броски: 31 (3+12+16) — 40 (16+14+10)

«Баффало» — «Лос-Анджелес» 6:0

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Айлендерс» — 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Дебраск — 10 (бол., Пастрняк, Макэвой), 6:48 — 1:0. Дебраск — 11 (Холл, Заха), 7:07 — 2:0. Бэйли — 5 (Добсон, Нельсон), 11:00 — 2:1. Добсон — 9 (Бэйли, Нельсон), 31:43 — 2:2. Форборт — 2 (мен., Заха, Дебраск), 38:28 — 3:2. Сизикас — 2 (Ахо), 44:40 — 3:3Победный буллит: ПастрнякВратари: Ульмарк — ВарламовШтраф: 11-9Броски: 33 (8+10+9+6) — 26 (9+8+8+1)

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3 Б

«Торонто» — «Анахайм» 7:0

У «Торонто» дублем отметился Александр Керфут. По три результативные передачи в активе Понтуса Хольмберга и Конора Тимминса.

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов, отразивший все 28 бросков по своим воротам. «Сухарь» стал для него вторым в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Анахайм» — 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) Голы: Керфут — 3 (Энгвалль, Тимминс), 1:58 — 1:0. Таварес — 14 (Марнер, Тимминс), 8:41 — 2:0. Броди — 1 (Тимминс, Мэттьюс), 32:16 — 3:0. Бантинг — 6 (Таварес, Марнер), 36:33 — 4:0. Керфут — 4 (Джиордано, Хольмберг), 42:37 — 5:0. Энгвалль — 5 (Сандин, Хольмберг), 45:42 — 6:0. Андерсон — 1 (Хольмберг, Сандин), 58:20 — 7:0Вратари: Самсонов — Гибсон (Достал, 30:48)Штраф: 4-8Броски: 42 (14+17+11) — 28 (16+6+6)

«Торонто» — «Анахайм» 7:0

«Флорида» — «Коламбус» 4:0

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Сэм Райнхарт, набравший три (1+2) очка. Первой звездой встречи стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший все 22 броска по своим воротам. Впервые в сезоне он сыграл на ноль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Монтур — 6 (Форслинг, Райнхарт), 9:04 — 1:0. Ткачак — 14 (Райнхарт, Барков), 23:47 — 2:0. Барков — 6 (Форслинг, Ткачак), 39:16 — 3:0. Райнхарт — 8 (п.в.), 58:14 — 4:0Вратари: Бобровский — Мерзликинс (57:32 — 58:14)Штраф: 6-6Броски: 26 (11+9+6) — 22 (10+9+3)

«Флорида» — «Коламбус» 4:0

«Детройт» — «Каролина» 0:1

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков, отразивший все 27 бросков по своим воротам. Он оформил второй «сухарь» подряд и третий в сезоне. Единственную шайбу забросил защитник Брейди Скжей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Голы: Шей — 5 (бол., Джарвис, Котканиеми), 17:20 — 0:1Вратари: Хуссо (57:16 — 58:54, 59:28) — КочетковШтраф: 4-6Броски: 27 (8+13+6) — 27 (10+6+11)

«Каролина» одержала шестую победу в семи матчах. «Ред Уингз» потерпели третье поражение подряд.

«Детройт» — «Каролина» 0:1

«Нью-Джерси» — «Даллас» 1:4

Нападающий победителей Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. «Дэвилз» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Делландреа — 5 (Сутер), 26:03 — 0:1. Вуд — 7 (Бол, Шарангович), 27:55 — 1:1. Хинтц — 13 (Хейсканен, Робертсон), 39:57 — 1:2. Линделл — 3 (п.в.), 58:51 — 1:3. Марчмент — 9 (п.в., Сегин), 59:48 — 1:4Вратари: Шмид (57:41 — 58:51, 59:10 — 59:48) — УэджвудШтраф: 2-4Броски: 36 (6+20+10) — 32 (5+15+12)

«Нью-Джерси» — «Даллас» 1:4

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» 6:2

Самым результативным игроком встречи стал российский форвард победителей Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик. Его признали первой звездой встречи. На счету защитника Михаила Сергачева ассистентский дубль. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) Голы: Коул — 3 (Хагель, Кучеров), 1:31 — 1:0. Чернак — 1 (Пойнт, Кучеров), 7:24 — 2:0. Маккэн — 13 (Эберле), 18:39 — 2:1. Перри — 5 (бол., Колтон, Сергачев), 32:13 — 3:1. Пойнт — 15 (Кучеров, Хедман), 33:28 — 4:1. Колтон — 7 (Сергачев, Чирелли), 35:36 — 5:1. Стэмкос — 16 (Хедман, Чирелли), 45:29 — 6:1. Донато — 4 (Гурд), 59:55 — 6:2Вратари: Василевский — Грубауэр (Джонс, 34:12)Штраф: 19-29Броски: 30 (15+10+5) — 38 (13+10+15)

«Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» 6:2

«Виннипег» — «Вегас» 5:6

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Чендлер Стивенсон, оформивший ассистентский покер. Дублями отметились Марк Стоун и Джонатан Маршессо.

На счету российского защитника Даниила Мироманова гол, который стал для него дебютным в НХЛ, и две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вегас» — 5:6 (1:2, 2:1, 2:3) Голы: Шайфли — 16 (Моррисси, Уилер), 9:22 — 1:0. Мироманов — 1 (Смит, Карлссон), 11:30 — 1:1. Стоун — 11 (Хэг, Стивенсон), 19:58 — 1:2. Бэррон — 3 (Лаури, Самберг), 31:16 — 2:2. Стоун — 12 (Стивенсон), 35:34 — 2:3. Ганье — 4 (Диллон, Стенлунд), 36:13 — 3:3. Шайфли — 17 (бол., Коннор), 40:41 — 4:3. Маршессо — 13 (бол., Мироманов, Стивенсон), 49:38 — 4:4. Маршессо — 14 (бол., Мироманов, Стивенсон), 57:44 — 4:5. Карлссон — 7 (п.в., Смит, Макнэбб), 58:36 — 4:6. Шайфли — 18 (Дюбуа, Диллон), 59:58 — 5:6Вратари: Хеллибак (58:24 — 58:36, 59:00 — 59:59) — ХиллШтраф: 6-4Броски: 34 (8+10+16) — 33 (15+9+9)

«Виннипег» — «Вегас» 5:6

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 3:6

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин сделал одну голевую передачу. В составе «Ойлерз» одним голом отметился Коннорм Макдэвид, двумя — Леон Драйзайтль, а Зак Хайман оформил хет-трик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:3, 2:2, 0:1) Голы: Гласс — 2 (Йоси, Сиссонс), 1:15 — 1:0. Хаймэн — 11 (Бушар, Макдэвид), 8:19 — 1:1. Хаймэн — 12 (Драйзайтль, Макдэвид), 14:50 — 1:2. Драйзайтль — 20 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 19:55 — 1:3. Джохансен — 8 (Форсберг, Янковски), 23:22 — 2:3. Драйзайтль — 21 (Хаймэн, Макдэвид), 24:19 — 2:4. Фаббро — 1 (Тренин, Йоси), 29:53 — 3:4. Макдэвид — 26 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 38:55 — 3:5. Хаймэн — 13 (п.в., Драйзайтль, Сиси), 57:23 — 3:6Вратари: Ланкинен (56:54 — 57:23) — КэмпбеллШтраф: 4-10Броски: 32 (7+11+14) — 37 (14+11+12)

«Нэшвилл» — «Эдмонтон» 3:6

«Колорадо» — «Филадельфия» 3:2

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин очков не набрал, как и защитник «Флайерз» Иван Проворов. Для «Филадельфии» это поражение стало четвертым подряд. «Колорадо» одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Филадельфия» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Голы: Йорк — 1, 12:52 — 0:1. Тэйвз — 2 (Комфер, О`Коннор), 29:25 — 1:1. Лехконен — 8 (мен., Джонсон), 35:04 — 2:1. Комфер — 4 (Лехконен), 51:33 — 3:1. ван Римсдайк — 4 (Конекны, Хэйс), 56:22 — 3:2Вратари: Францоуз — Сандстрем (55:47 — 56:22, 56:41 — 58:25, 58:39)Штраф: 4-6Броски: 25 (10+9+6) — 28 (8+4+16)

«Колорадо» — «Филадельфия» 3:2

«Чикаго» — «Вашингтон» 3:7

Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). 37-летний россиянин оформил хет-трик и достиг отметки в 800 голов за карьеру.

Овечкин стал третьим хоккеистом в истории с подобным достижением. Александр сократил отставание от Горди Хоу до одной шайбы. Лидером является легендарный канадец Уэйн Гретцки (894).

Также на счету Александра в прошедшей встрече результативная передача. Одноклубники Овечкина защитник Дмитрий Орлов забросил одну шайбу, а форвард Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Вашингтон» — 3:7 (1:2, 1:2, 1:3) Голы: Овечкин — 18 (Карлсон, Шири), 0:24 — 0:1. Овечкин — 19 (бол., Шири, Милано), 8:14 — 0:2. Т. Джонсон — 3 (Маккейб, Хайра), 19:00 — 1:2. ван Римсдайк — 3 (Овечкин, Строум), 24:56 — 1:3. Тэйвз — 9 (бол., Рэддиш), 31:38 — 2:3. Дауд — 5 (Хэтэуэй, Обе-Кубель), 37:18 — 2:4. Овечкин — 20 (Манта, Кузнецов), 46:34 — 2:5. Манта — 8 (Дженсен), 48:59 — 2:6. Доми — 10 (Митчелл, Кейн), 58:51 — 3:6. Орлов — 1 (Обе-Кубель, Хэтэуэй), 59:24 — 3:7Вратари: Мразек — ЛиндгренШтраф: 2-6Броски: 29 (9+15+5) — 30 (11+10+9)

«Вашингтон» победил в пятом матче кряду.

«Чикаго» — «Вашингтон» 3:7

«Сан-Хосе» — «Аризона» 3:2

В составе «Шаркс» Томаш Гертл, Ник Бонино и Нико Штурм. За гостей отличились Лоусон Крауз и Ник Бьюгстад. Российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Аризона» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Голы: Гертл — 10 (Шимек, Харрингтон), 3:50 — 1:0. Бонино — 4 (Карлссон, Гаджович), 4:52 — 2:0. Крауз — 13 (бол., Келлер, Гостисбеер), 18:05 — 2:1. Штурм — 8 (Бонино, Харрингтон), 28:09 — 3:1. Бьюгстад — 6 (Немет, Маччелли), 42:56 — 3:2Вратари: Раймер — Веймелка (57:43)Штраф: 10-4Броски: 33 (13+14+6) — 22 (8+5+9)