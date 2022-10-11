Шайба Рассказова принесла «Витязю» победу над «Спартаком»

Московскийпотерпел домашнее поражение от подмосковного(0:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча счет открыт не был, а в овертайме Кирилл Рассказов принес победу гостям.

КХЛ. Регулярный чемпионат Гол: Рассказов — 5 (Рой, Старков), 63:03 — 0:1Вратари: Рибар (Красиков, 40:00) — ДорожкоБроски: 32 (11+8+11+2) — 42 (8+17+13+4)Штраф: 8 — 4

Это вторая победа «Витязя» над «Спартаком» за последние два дня.

Клуб из Подольска набрал 23 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Запада. «Спартак» — шестой с 21 очком..Stat1Match «Спартак» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)