«Вашингтон» в овертайме победил «Коламбус», «Миннесота» обыграла «Даллас», Капризов набрал три очка

в предсезонном матче НХЛ обыграл в овертаймесо счетом 4:3.

Победную шайбу в матче забросил Дилан Строум. Капитан команды Александр Овечкин отметился одним голом. Евгений Кузнецов сделал голевую передачу. У «Блю Джекетс» одну из шайб провел Егор Чинахов.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» 13 октября сыграет с «Бостоном», «Коламбус» в этот же день встретится с «Каролиной».

В другом матче «Миннесота» выиграла у «Далласа» счетом 5:1.

В составе победителей Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» 14 октября встретится с «Рейнджерс», «Даллас» в этот же день сыграет с «Нэшвиллом».

Также «Бостон» уступил «Нью-Джерси» — 3:5, «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:2, а «Айлендерс» победили «Рейнджерс» 3:1.