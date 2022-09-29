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    «Это не ударит по нам». Быков высказался о возможном уходе канадцев и американцев из клубов КХЛ

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    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал информацию о том, что федерации хоккея США и Канады просят своих хоккеистов, выступающих в клубах КХЛ, немедленно уехать из России.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «Я не думаю, что это сильно ударит по нам! Русский генотип дан нам божьей волей. Россия богата во всех направлениях, у нас много сильных личностей. Это касается и спорта.

    Любые преграды, которые приготовила нам судьба, мы пройдем достойно. И мы никогда не остановимся. Наша нация сильная и миролюбивая!

    И в этой ситуации наша лига и ФХР должны искать пути решения для продолжения развития хоккея в России. Мы обязаны развивать не только клубы, но и хоккей в целом на разных уровнях. Спорт обязан жить и развиваться», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

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