«Это не ударит по нам». Быков высказался о возможном уходе канадцев и американцев из клубов КХЛ

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что федерации хоккея США и Канады просят своих хоккеистов, выступающих в клубах, немедленно уехать из России.

«Я не думаю, что это сильно ударит по нам! Русский генотип дан нам божьей волей. Россия богата во всех направлениях, у нас много сильных личностей. Это касается и спорта.

Любые преграды, которые приготовила нам судьба, мы пройдем достойно. И мы никогда не остановимся. Наша нация сильная и миролюбивая!

И в этой ситуации наша лига и ФХР должны искать пути решения для продолжения развития хоккея в России. Мы обязаны развивать не только клубы, но и хоккей в целом на разных уровнях. Спорт обязан жить и развиваться», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Ранее стало известно, что повестку из военкомата получил бывший футболист сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билелятдинов.

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.