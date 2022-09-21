«Спартак» на выезде справился с «Ак Барсом»

на своем льду принимал московскийв очередном матче КХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

На 43-й минуте Егор Савиков с передачи Романа Старченко вывел красно-белых вперёд. Через 39 секунд Александр Хохлачёв после паса Шейна Принса удвоил преимущество московской команды.

КХЛ «Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Савиков — 1 (Старченко, Талалуев), 42:32 — 0:1. Хохлачев — 3 (Принс), 43:11 — 0:2Вратари: Билялов (58:29 — 59:26) — КрасиковШтраф: 6 — 6Броски: 34 (9+12+13) — 30 (8+13+9)Судьи: Раводин, Фатеев

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Востока, набрав 11 очков в 8 матчах.

«Спартак» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 12 очков и занимает второе место на Западе.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 23 сентября в гостях сыграет с «Сочи». «Ак Барс» 25 сентября примет челябинский «Трактор».