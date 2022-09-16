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    Скабелка: Игра в атаке — это хорошо, но проблемы «Барыса» в обороне продолжились

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Барыс Авангард КХЛ
    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с «Авангардом» (2:5).

    Андрей Скабелка
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    Андрей Скабелка

    «Мы, наверное, вышли на этот матч, продолжая вчерашний. Игра в атаке — это хорошо, но проблемы в обороне продолжились.

    Искали счастье в атаке, но результат решила разница выигранных единоборств и заблокированных бросков.

    Соперник нам очень мало дал бросить по воротам за два первых периода, плюс все стыки были за "Авангардом".

    В третьем периоде сыграли с холодной головой, не дали ничего сделать Омску, хотя они оберегали уже преимущество.

    Не было отдыха между матчами? Мы все в равных условиях. К тому же третий период показал, что дух у команды есть.

    Тут ведь важно, чем ты готов жертвовать ради победы. "Авангард" сегодня все ловил на себя, мы этого не сделали.

    Новичков Ногьера и Гудачека можно ожидать в следующем матче», — сказал тренер пресс-службе КХЛ.

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