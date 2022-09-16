Скабелка: Игра в атаке — это хорошо, но проблемы «Барыса» в обороне продолжились

«Мы, наверное, вышли на этот матч, продолжая вчерашний. Игра в атаке — это хорошо, но проблемы в обороне продолжились.
Искали счастье в атаке, но результат решила разница выигранных единоборств и заблокированных бросков.
Соперник нам очень мало дал бросить по воротам за два первых периода, плюс все стыки были за "Авангардом".
В третьем периоде сыграли с холодной головой, не дали ничего сделать Омску, хотя они оберегали уже преимущество.
Не было отдыха между матчами? Мы все в равных условиях. К тому же третий период показал, что дух у команды есть.
Тут ведь важно, чем ты готов жертвовать ради победы. "Авангард" сегодня все ловил на себя, мы этого не сделали.
Новичков Ногьера и Гудачека можно ожидать в следующем матче», — сказал тренер пресс-службе КХЛ.