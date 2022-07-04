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    Макдона перешел из «Тампы» в «Нэшвилл»

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    «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла защитника Райана Макдону в «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

    Райан Макдона
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    Райан Макдона

    Взамен «молнии» получили защитника Филиппа Майерса и нападающего Гранта Мисмэша.

    «Когда "Нэшвилл" проявил интерес, для меня было важным моментом понять, что эта команда конкурентоспособна и имеет все предпосылки, необходимые для победы в Кубке Стэнли. Их игроки обладают характером и опытом, есть достаточно молодых парней, а также отличный тренерский штаб», — сказал Макдона.

    Макдона отыграл пять сезонов за «Лайтнинг», набрав 99 (20+79) очков при показателе полезности «+74» в 267 играх регулярного сезона и помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

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