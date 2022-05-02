Федоров может возглавить один из клубов НХЛ

Главный тренер ЦСКАможет возглавить «Детройт», сообщает The Athletic.

«Красные Крылья» решили не продлевать контракт со Джеффом Блэшиллом после завершения регулярного чемпионата НХЛ. Команда не смогла пробиться в плей-офф турнира.

Стоит отметить, что одним из кандидатов на эту должность называется и другой россиянин Игорь Ларионов. Также в списке претендентов фигурируют ассистент главного тренера «Айлендерс» Лэйн Ламберт и тренер фарм-клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бенуа Гру.

Напомним, ЦСКА под руководством Федорова в сезоне-2021/22 завоевал Кубок Гагарина.