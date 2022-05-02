ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Мальорка»Конец голевой засухи Депая. «Барса» победила «Мальорку» и прервала черную серию
  • 20:59
    • ЦСКА проиграл «Ахмату» в Грозном
  • 23:54
    • «Барселона» победила «Мальорку» и поднялась на вторую строчку таблицы Примеры
  • 23:40
    • «Лион» крупно обыграл «Марсель»
  • 22:27
    • Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А
    Все новости спорта

    Федоров может возглавить один из клубов НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз КХЛ ЦСКА
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров может возглавить «Детройт», сообщает The Athletic.

    Сергей Федоров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Федоров

    «Красные Крылья» решили не продлевать контракт со Джеффом Блэшиллом после завершения регулярного чемпионата НХЛ. Команда не смогла пробиться в плей-офф турнира.

    Стоит отметить, что одним из кандидатов на эту должность называется и другой россиянин Игорь Ларионов. Также в списке претендентов фигурируют ассистент главного тренера «Айлендерс» Лэйн Ламберт и тренер фарм-клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бенуа Гру.

    Напомним, ЦСКА под руководством Федорова в сезоне-2021/22 завоевал Кубок Гагарина.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Брентфорд» нокаутирует «МЮ» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Туляки сделают шаг к спасению?
  • «Арсенал» Тула — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Гладбах» помешает «Лейпцигу» попасть в ЛЧ?
  • «Боруссия» М — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия М — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Борнмут — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карабах — Сабах
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие