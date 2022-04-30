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    Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

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    Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2021/22.

    Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
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    Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

    Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Торонто», «Вашингтон» — с «Флоридой».

    Полностью пары первого раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:

    Восточная конференция

    «Флорида» — «Вашингтон»,
    «Торонто» — «Тампа-Бэй»,
    «Каролина» — «Бостон»,
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург».

    Западная конференция

    «Колорадо» — «Нэшвилл»,
    «Миннесота» — «Сент-Луис»,
    «Калгари» — «Даллас»,
    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

    Регулярный сезон НХЛ завершится матчем «Виннипег» — «Сиэтл» 1 мая. Первые матчи Кубка Стэнли состоятся 2 мая.

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