Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли Фото: globallookpress.com
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Торонто», «Вашингтон» — с «Флоридой».
Полностью пары первого раунда плей-офф НХЛ выглядят следующим образом:
Восточная конференция
«Флорида» — «Вашингтон»,
«Торонто» — «Тампа-Бэй»,
«Каролина» — «Бостон»,
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург».
Западная конференция
«Колорадо» — «Нэшвилл»,
«Миннесота» — «Сент-Луис»,
«Калгари» — «Даллас»,
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».
Регулярный сезон НХЛ завершится матчем «Виннипег» — «Сиэтл» 1 мая. Первые матчи Кубка Стэнли состоятся 2 мая.