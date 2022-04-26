«Витязь» сообщил о заключении соглашений с двумя хоккеистами

Подмосковный «Витязь» на официальном сайте объявил о подписании новых контрактов с нападающими

Отмечается, что контракт с Барабановым заключён на один год, Зубов подписал двухлетнее соглашение.

«Очень рад новому контракту с "Витязем". Сегодня я в Москве, завтра улетаю в Питер, а на следующий день полечу в Калининград на экскурсию на пять дней, там я ещё ни разу не бывал. Смотрю ли финал? Сегодня победит ЦСКА, а во всей финальной серии "Магнитка". Тренируюсь ли? Пока отдыхаю, а вот после возвращения из Калининграда начну активно заниматься», — заявил Барабанов.

«Пока отдыхаю после окончания сезона. В понедельник рано утром из Москвы прилетел в Челябинск домой. На два года заключил контракт с "Витязем", конечно, очень рад этому.

Самое главное — отдохнуть минимум недели две — решил поначалу. Но вот тут звонок моего знакомого. Оказывается, с 4 по 8 мая в Челябинске пройдёт хоккейный турнир в честь 9 мая. Меня пригласили. Пока, правда, не знаю, кто будет у нас в соперниках. Обещаю проинформировать об итогах…», — сообщил Зубов.

В регулярном сезоне-2021/2022 24-летний Барабанов сыграл четыре матча за «Витязь», не отметившись результативными действиями. 20-летний Зубов провёл 24 встречи, набрав 4 (0+4) очка.