Нестеров: Соперник поехал меняться, я включил ноги и побежал. Пара пауз, пас — и гол

Защитникрассказал о голевой передаче в овертайме игры с

ЦСКА обыграл магнитогорцев со счетом 3:2 в пятом матче серии финала Кубка Гагарина.

В дополнительное время Нестеров отдал голевую передачу на Класа Дальбека.

«У меня уже был один такой случай. Мы в полуфинале играли с "Трактором" против Казани в 2012 году. Тоже уступали 1-3 в серии.

Как ЦСКА забил в овертайме? Шайба вышла из зоны. Соперник поехал меняться. Я включил ноги и побежал. Пара пауз, пас — и гол.

Сделал все, как учили. Все свалились в мою сторону. Мне было бесполезно бросать, поэтому я отдал пас.

Давило ли, что ЦСКА никак не мог забить Василию Кошечкину? Это больше вопрос к нападающим.

Дело защитников — ловить шайбы на себя и не пропускать. Но без голов ты не победишь, поэтому забивать надо было обязательно», — сказал игрок «Матч ТВ».