ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн
  • 18:09
    • Россию лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
  • 19:56
    • ЦСКА в овертайме одолел «Магнитку» и сократил отставание в финальной серии Кубка Гагарина
  • 19:45
    • Чемпионат Украины завершен досрочно. «Шахтер» признан чемпионом
  • 19:24
    • Финал Кубка России пройдет в «Лужниках»
  • 19:04
    • «Манчестер Сити» — «Реал»: фрибет 2500 рублей от «Фонбета»
    Все новости спорта

    Нестеров: Соперник поехал меняться, я включил ноги и побежал. Пара пауз, пас — и гол

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Металлург Мг КХЛ
    Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о голевой передаче в овертайме игры с «Металлургом».

    Никита Нестеров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Нестеров

    ЦСКА обыграл магнитогорцев со счетом 3:2 в пятом матче серии финала Кубка Гагарина.

    В дополнительное время Нестеров отдал голевую передачу на Класа Дальбека.

    «У меня уже был один такой случай. Мы в полуфинале играли с "Трактором" против Казани в 2012 году. Тоже уступали 1-3 в серии.

    Как ЦСКА забил в овертайме? Шайба вышла из зоны. Соперник поехал меняться. Я включил ноги и побежал. Пара пауз, пас — и гол.

    Сделал все, как учили. Все свалились в мою сторону. Мне было бесполезно бросать, поэтому я отдал пас.

    Давило ли, что ЦСКА никак не мог забить Василию Кошечкину? Это больше вопрос к нападающим.

    Дело защитников — ловить шайбы на себя и не пропускать. Но без голов ты не победишь, поэтому забивать надо было обязательно», — сказал игрок «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сразу убьет интригу в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Ливерпуль» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Интер» будет преследовать «Милан» до конца
  • «Болонья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Вернется ли «Фиорентина» на победный путь?
  • «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Зверев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Финикс Санз — Нью-Орлеан Пеликанс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие