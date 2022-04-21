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    Вудкрофт продолжит руководить сборной Белоруссии

    Хоккей Сборная Белоруссии
    Канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжит работу на посту главного тренера сборной Белоруссии, сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).

    Крэйг Вудкрофт
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    Крэйг Вудкрофт

    Сергей Стась сохранит пост главного тренера молодежной команды

    «В целях сохранения преемственности в институте сборных команд главным тренером юниорской (до 18 лет) сборной Беларуси станет Дмитрий Шульга.

    Членами исполкома были одобрены изменения в календарном плане проведения спортивных мероприятий по хоккею с шайбой на 2022 год с участием национальной и сборных команд Республики Беларусь по хоккею с шайбой, в частности, в него были внесены турниры в Туле, Санкт-Петербурге и Сочи весной и летом этого года», — говорится в сообщении на сайте ФХБ.

    Вудкрофт возглавляет сборную Белоруссии с 2021 года, с 2019 года он также является главным тренером минского «Динамо».

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