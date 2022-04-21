Вудкрофт продолжит руководить сборной Белоруссии

Канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжит работу на посту главного тренера сборной Белоруссии, сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси (ФХБ).

Сергей Стась сохранит пост главного тренера молодежной команды

«В целях сохранения преемственности в институте сборных команд главным тренером юниорской (до 18 лет) сборной Беларуси станет Дмитрий Шульга.

Членами исполкома были одобрены изменения в календарном плане проведения спортивных мероприятий по хоккею с шайбой на 2022 год с участием национальной и сборных команд Республики Беларусь по хоккею с шайбой, в частности, в него были внесены турниры в Туле, Санкт-Петербурге и Сочи весной и летом этого года», — говорится в сообщении на сайте ФХБ.

Вудкрофт возглавляет сборную Белоруссии с 2021 года, с 2019 года он также является главным тренером минского «Динамо».