Ткачев: Играми с белорусами чемпионат мира не заменить

Нападающийи серебряный призер Олимпиадывысказал мнение насчет отстранения сборной России от международных турниров.

«Сейчас осознаешь и понимаешь, что неизвестно, когда еще мы вернемся на международную арену.

Это удар по всему российскому спорту. Многие спортсмены живут только ради этих международных турниров.

Играми с белорусами чемпионат мира не заменить. Сборная Белоруссии — нормальная сборная, но это не то.

Сама атмосфера, ажиотаж накладывают отпечаток. Помимо уровня игроков, которые приезжают на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Насколько я знаю, на предстоящие матчи сборной молодые ребята поедут. В том числе из "Трактора". Я же собираюсь в отпуск», — сказал Ткачев Sport24.