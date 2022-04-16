Ткачев: Играми с белорусами чемпионат мира не заменить

Владимир Ткачев Фото: globallookpress.com
«Сейчас осознаешь и понимаешь, что неизвестно, когда еще мы вернемся на международную арену.
Это удар по всему российскому спорту. Многие спортсмены живут только ради этих международных турниров.
Играми с белорусами чемпионат мира не заменить. Сборная Белоруссии — нормальная сборная, но это не то.
Сама атмосфера, ажиотаж накладывают отпечаток. Помимо уровня игроков, которые приезжают на чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Насколько я знаю, на предстоящие матчи сборной молодые ребята поедут. В том числе из "Трактора". Я же собираюсь в отпуск», — сказал Ткачев Sport24.