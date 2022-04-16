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    Ткачев: Играми с белорусами чемпионат мира не заменить

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии Чемпионат мира по хоккею-2021
    Нападающий «Трактора» и серебряный призер Олимпиады Владимир Ткачев высказал мнение насчет отстранения сборной России от международных турниров.

    Владимир Ткачев
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    Владимир Ткачев

    «Сейчас осознаешь и понимаешь, что неизвестно, когда еще мы вернемся на международную арену.

    Это удар по всему российскому спорту. Многие спортсмены живут только ради этих международных турниров.

    Играми с белорусами чемпионат мира не заменить. Сборная Белоруссии — нормальная сборная, но это не то.

    Сама атмосфера, ажиотаж накладывают отпечаток. Помимо уровня игроков, которые приезжают на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

    Насколько я знаю, на предстоящие матчи сборной молодые ребята поедут. В том числе из "Трактора". Я же собираюсь в отпуск», — сказал Ткачев Sport24.

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