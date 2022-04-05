Воробьев: В КХЛ нужно играть правильно, этого мы сегодня не сделали

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал поражение от(4:6) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Второй период нам совсем не удался, в этом вся разница. Проиграли сами. Есть моменты, которые провели не так, как договаривались. В КХЛ нужно играть правильно, этого мы сегодня не сделали.

Второй период в первой игре был хорошим, сегодня нет. Дает ли сегодняшняя игра шанс Налимову выйти в основе в следующей? Нет.

Причины поражения будут найдены в раздевалке. Где-то, возможно, не хватило свежести, где-то принятия решений. Не хочу искать оправдания, разберемся.

Во втором периоде был другой план, его не сделали. "Трактор" перестроился? Спросите об этом у Анвара [Гатиятулина]. Мы тоже перестраиваемся», — сказал тренер «Чемпионату».