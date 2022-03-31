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    КХЛ назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина

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    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших хоккеистов второго раунда Кубка Гагарина.

    Николай Голдобин
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    Николай Голдобин

    Лучшим вратарем признан Роман Вилл из «Трактора», который одержал 4 победы в 6 матчах серии против «Салавата Юлаева» (счет в серии — 4-2) и отразил 95,51 процента бросков по своим воротам.

    Лучший защитник второго раунда плей-офф — Дамир Шарипзянов из «Авангарда», набравший 4 (3+1) очка в 7 матчах серии против «Металлурга» (счет в серии — 3-4) при показателе полезности «+3».

    Лучшим нападающим стал Николай Голбодин из «Металлурга», набравший 7 (3+4) очков в 7 матчах серии против «Авангарда» при общем показателе полезности «+3».

  • Источник: Хартли покинет «Авангард»
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    • Лучший новичок — Арсений Грицюк из «Авангарда», набравший 6 (5+1) очков в 7 играх против «Металлурга», сообщает пресс-служба КХЛ.

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