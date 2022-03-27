Скудра: «Салават» стоит похвалить за самоотверженный хоккей

Бывший главный тренер «Трактора»считает, что челябинский клуб заслуженно вышел в финал Востока.

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» (4-2, 2:1 в шестом матче) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«В финал Восточной конференции "Трактор" вышел по делу, команда по подбору игроков очень ровная и мастеровитая.

По ходу сезона были хорошие приобретения: те же Кравцов и Блажиевский стали ключевыми ребятами в команде. У челябинцев и так был солидный состав, а стал еще сильнее.

И в сегодняшнем матче, и в предыдущей встрече потеря Седлака при таком подборе игроков не так серьезно сказалась. Челябинск абсолютно заслуженно вышел в финал Востока.

Считаю, что команда сегодня показала интересный хоккей. Может, за исключением третьего периода, когда пришлось много играть в меньшинстве.

Уфе надо отдать должное, ведь несмотря на сложную ситуацию с отъездом легионеров, команда билась, а некоторые ребята вышли на новые роли.

Понравились и опытные ребята: Кадейкин, Шмелев, Тихонов, где-то Санников, которые вели за собой молодых. Своим примером на льду они показывали, как нужно действовать.

Нелегкая победа "Трактора", Уфу стоит похвалить за самоотверженный хоккей. В трудный момент команда не сдалась и сплотилась, но выиграть у "Трактора" не получилось», — сказал Скудра «Чемпионату».