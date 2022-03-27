ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 20:46
    • Команда Щербаковой «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала
  • 20:36
    • Щербакова выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала
    Все новости спорта

    Скудра: «Салават» стоит похвалить за самоотверженный хоккей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Трактор Салават Юлаев КХЛ
    Бывший главный тренер «Трактора» Петерис Скудра считает, что челябинский клуб заслуженно вышел в финал Востока.

    Петерис Скудра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петерис Скудра

    «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» (4-2, 2:1 в шестом матче) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

    «В финал Восточной конференции "Трактор" вышел по делу, команда по подбору игроков очень ровная и мастеровитая.

    По ходу сезона были хорошие приобретения: те же Кравцов и Блажиевский стали ключевыми ребятами в команде. У челябинцев и так был солидный состав, а стал еще сильнее.

    И в сегодняшнем матче, и в предыдущей встрече потеря Седлака при таком подборе игроков не так серьезно сказалась. Челябинск абсолютно заслуженно вышел в финал Востока.

    Считаю, что команда сегодня показала интересный хоккей. Может, за исключением третьего периода, когда пришлось много играть в меньшинстве.

    Уфе надо отдать должное, ведь несмотря на сложную ситуацию с отъездом легионеров, команда билась, а некоторые ребята вышли на новые роли.

    Понравились и опытные ребята: Кадейкин, Шмелев, Тихонов, где-то Санников, которые вели за собой молодых. Своим примером на льду они показывали, как нужно действовать.

    Нелегкая победа "Трактора", Уфу стоит похвалить за самоотверженный хоккей. В трудный момент команда не сдалась и сплотилась, но выиграть у "Трактора" не получилось», — сказал Скудра «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Авангарда» и «Металлурга» закончится в Балашихе?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Канадцы досрочно добудут билет в Катар
  • Канада — Ямайка. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Беспроигрышная серия «Вашингтона» дойдет до трех матчей?
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Канада — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруксби — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие