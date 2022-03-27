Гатиятулин: Все решали детали — кто меньше ошибётся и будет успешен в завершении

Главный тренер «Трактора»поделился впечатлениями после победы надв шестом матче серии.

Челябинский клуб вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Рады, что завершили серию. Понимали, что шестой матч. Сложно было уже чем-то удивить друг друга. Решали всё детали — кто меньше ошибётся и будет успешен в завершении.

Рады, что сегодня мы это сделали. Слова благодарности команде за самоотдачу. Удачно сыграли в меньшинстве в третьем периоде.

Что случилось в третьем периоде? Где-то усталость, где-то невнимательность в борьбе были. Напряжение было. Нужно было быть аккуратнее. Но мы команда. И если кто-то ошибается, то исправляем.

Пустозёров всегда был целеустремлённым и неуступчивым. Таким остаётся и сейчас. Порядочный человек. Знаю, что много внимания ему уделяли родители. Желаю дальнейшего прогресса.

"Салават" не удивил. Но знали их сильные и слабые стороны. И важно было нам уделить время своей подготовке. Думаю, что нам это удалось.

Все игры были упорными. Но сегодня огромное желание было завершить серию. Понимали, что это игра. И кто будет свежее, тот и победит. какой-то один матч не выделю.

Всегда уделяем внимание спецбригадам. Ошибки есть, но здорово сыграл Роман Вилл, подчистил.

Ламсе после матча сказал, что непростая ситуации, но он молодец, что остался с командой», — приводит слова Гатиятулина «БИЗНЕС Online».

В следующем раунде «Трактор» сыграет либо с «Авангардом», либо с «Металлургом».