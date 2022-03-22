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    Гендиректор «Салавата Юлаева»: Победа в Кубке Гагарина будет небольшим чудом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев Трактор КХЛ
    Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил шансы своей команды на победу в Кубке Гагарина.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    «Салават» ведет со счетом 2-1 в серии второго раунда против «Трактора».

    «Если "Салават" выиграет Кубок Гагарина — это будет большим успехом. Для нас это будет небольшим чудом. Каждый игрок, сотрудник клуба верит в это чудо. Невозможного нет.

    В 2011 году, когда "Салават Юлаев" выиграл Кубок Гагарина, я смотрел матч с трибуны. Я сидел ниже правительственной трибуны.

    Смотрел на Рустэма Закиевича Хамитова и думал, как же ему повезло, что он только стал руководителем региона, и "Салават" выиграл Кубок Гагарина. Я чувствовал, что это немного незаслуженно.

    Я сел в машину и сигналил всю дорогу, приехал в наш тихий двор, где живу, и всех там разбудил. Все меня тогда поддерживали», — цитирует Баширова Gorobzor.

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