Гендиректор «Салавата Юлаева»: Победа в Кубке Гагарина будет небольшим чудом

Генеральный директор «Салавата Юлаева»оценил шансы своей команды на победу в Кубке Гагарина.

«Салават» ведет со счетом 2-1 в серии второго раунда против «Трактора».

«Если "Салават" выиграет Кубок Гагарина — это будет большим успехом. Для нас это будет небольшим чудом. Каждый игрок, сотрудник клуба верит в это чудо. Невозможного нет.

В 2011 году, когда "Салават Юлаев" выиграл Кубок Гагарина, я смотрел матч с трибуны. Я сидел ниже правительственной трибуны.

Смотрел на Рустэма Закиевича Хамитова и думал, как же ему повезло, что он только стал руководителем региона, и "Салават" выиграл Кубок Гагарина. Я чувствовал, что это немного незаслуженно.

Я сел в машину и сигналил всю дорогу, приехал в наш тихий двор, где живу, и всех там разбудил. Все меня тогда поддерживали», — цитирует Баширова Gorobzor.