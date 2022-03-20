СКА сравнял счет в серии против «Спартака»

В составе хозяев отличились Александр Волков и Игорь Ожиганов.
Единственную шайбу красно-белых забросил Александр Хохлачев.
КХЛ. Запад. 1/2 финала конференций
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Волков — 1 (Галимов), 8:38 — 1:0. Хохлачев — 2 (Лехтеря), 28:47 — 1:1. Ожиганов — 1 (Моисеев, Фантенберг), 48:00 — 2:1Вратари: Юханссон — Данск (58:25)Броски: 25 (8+12+5) — 24 (4+7+13)Штраф: 8 — 8
В первом матче двумя днями ранее «Спартак» победил со счетом 6:1. В серии ничья — 1-1. Третья игра противостояния пройдет 22 марта в Москве.