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    СКА сравнял счет в серии против «Спартака»

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    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1) во втором матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.

    СКА
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    СКА

    В составе хозяев отличились Александр Волков и Игорь Ожиганов.

    Единственную шайбу красно-белых забросил Александр Хохлачев.

    КХЛ. Запад. 1/2 финала конференций
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Волков — 1 (Галимов), 8:38 — 1:0. Хохлачев — 2 (Лехтеря), 28:47 — 1:1. Ожиганов — 1 (Моисеев, Фантенберг), 48:00 — 2:1Вратари: Юханссон — Данск (58:25)Броски: 25 (8+12+5) — 24 (4+7+13)Штраф: 8 — 8

    В первом матче двумя днями ранее «Спартак» победил со счетом 6:1. В серии ничья — 1-1. Третья игра противостояния пройдет 22 марта в Москве.

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