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    Овечкин: Если я могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал возможность побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Никогда не знаешь, что произойдет даже завтра. Я счастлив, что вышел на третье место, мы сделали это как команда.

    Сейчас это всего лишь определенный период времени, и, если я могу обойти Хоу и Гретцки, я это сделаю. Если что-то происходит, я чувствую себя счастливым», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

    На данный момент у Овечкина 768 заброшенных шайб в НХЛ. Второе место занимает Горди Хоу (801), а первое — Уэйн Гретцки (894).

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