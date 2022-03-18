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    Сборная Франции заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Франции Сборная Белоруссии
    Сборная Франции заменит национальную команду России на чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии.

    Сборная Франции
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    Сборная Франции

    «Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере.

    Французы заменят хоккеистов из России и будут выступать в группе A, австрийцы сыграют вместо белорусов в группе В», — говорится в заявлении Международной федерации хоккея (ИИХФ).

    28 февраля ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Решение было принято на экстренном заседании совета.

    Мужские сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.

    Чемпионат мира-2022 пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

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