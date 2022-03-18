Сборная Франции заменит Россию на чемпионате мира по хоккею

заменит национальнуюна чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии.

«Совет IIHF определил, что команды Франции и Австрии примут участие в предстоящем чемпионате мира в Тампере.

Французы заменят хоккеистов из России и будут выступать в группе A, австрийцы сыграют вместо белорусов в группе В», — говорится в заявлении Международной федерации хоккея (ИИХФ).

28 февраля ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Решение было принято на экстренном заседании совета.

Мужские сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.