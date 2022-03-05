Гатиятуллин: Строго в обороне играем, создаем моменты. Это приносит победу

Главный тренер «Трактора»прокомментировал победу над

Его команда в 3-м матче 1/8 финала Кубка Гагарина победила в овертайме со счетом 3:2.

«Непростой матч, вся серия идет непростая. С первой до последней секунды упорная борьба.

Рады победе. То, о чем договариваемся перед игрой, ребята выполняют. Строго в обороне играем, создаем моменты. Это приносит победу.

Слова благодарности команде за самоотдачу, за игру. Также нашим болельщикам, которые везде и всегда нас поддерживают.

Перед плей-офф у нас было практически полтора месяца на подготовку. Хорошо поработали, готовились и понимали, что нас ждет в плей-офф. Четвертое звено — они делают свою работу на 100%.

Освежить этот состав? Всегда над этим думаем, размышляем. В заявку можно внести 22 игрока, но у нас в команде больше ребят. Все готовы, могут в любой момент заменить друг друга.

Наша задача сейчас — проанализировать матч, восстановить ребят. Завтра есть день, и примем решение по составу», — отметил Гатиятулин в интервью пресс-службе «Трактора».