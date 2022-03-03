Кудашов выделил переломный момент первого матча с «Северсталью»

Главный тренер «Динамо»прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ против(3:6).

«Я считаю, что при счете 2:2 был переломный момент, когда мы имели пару моментов. После этого пропустили. И следующий момент, это, конечно, 14 минут удаления для плеф-офф никуда не годится. Вот основные составляющие.

В этой ситуации, понимаете, в плей-офф любая шайба серьезная, приходится отыгрываться, раскрываться, поэтому дырки получаются.

Претензии к вратарю за третью пропущенную шайбу? Да нет у меня ни к кому претензий, играет вся команда. Замена вратаря? Всегда ты пытаешься что-то исправить, встряхнуть команду, поменять что-то. Кто будет играть в воротах в следующем матче решим дальше.

Физически готовы были нормально, последнюю товарищескую игру играли тоже нормально. Наверное, это все-таки эмоционально больше, олимпийцы много эмоций, конечно, отдали, но я не увидел ничего особенного», — приводит слова Кудашова «Спорт-Экспресс».