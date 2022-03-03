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    Кудашов выделил переломный момент первого матча с «Северсталью»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Северсталь КХЛ
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ против «Северстали» (3:6).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Я считаю, что при счете 2:2 был переломный момент, когда мы имели пару моментов. После этого пропустили. И следующий момент, это, конечно, 14 минут удаления для плеф-офф никуда не годится. Вот основные составляющие.

    В этой ситуации, понимаете, в плей-офф любая шайба серьезная, приходится отыгрываться, раскрываться, поэтому дырки получаются.

    Претензии к вратарю за третью пропущенную шайбу? Да нет у меня ни к кому претензий, играет вся команда. Замена вратаря? Всегда ты пытаешься что-то исправить, встряхнуть команду, поменять что-то. Кто будет играть в воротах в следующем матче решим дальше.

    Физически готовы были нормально, последнюю товарищескую игру играли тоже нормально. Наверное, это все-таки эмоционально больше, олимпийцы много эмоций, конечно, отдали, но я не увидел ничего особенного», — приводит слова Кудашова «Спорт-Экспресс».

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