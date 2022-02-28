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    Россию отстранили от оставшихся этапов Евротура

    Хоккей Евротур Сборная Швеции Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная России
    Руководители хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии сообщили, что сборную России не будут приглашать на оставшиеся этапы Евротура.

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «Российское вторжение на Украину — это ужасная ситуация, и мы в хоккейном мире полностью поддерживаем народ Украины. Поэтому приглашение сборной России по хоккею на турниры Евротура в Стокгольм, Хельсинки и Прагу на данный момент совершенно немыслимо, о чём мы и договорились.

    Шведская федерация хоккея работает над тем, чтобы заменить российскую команду на другую для участия в этапе Евротура, который пройдёт в Швеции», — заявил председатель шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон на официальном сайте организации.

    Данное решение распространено на мужскую, женскую и юниорскую сборные России.

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