Финский «Йокерит» объявил о приостановке выступлений в КХЛ

объявил о приостановке выступлений в КХЛ в сезоне-2021/22.

«В текущей мировой обстановке невозможно было бы продолжать сезон», — говорится на сайте финской команды.

КХЛ уже подтвердила на официальном сайте, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

«Нам очень жаль терять "Йокерит" — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. "Йокерит" выступает у нас с сезона-2014/15 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно.

Очень неприятно, что уход "Йокерита" обусловлен не спортивными причинами, а политическими», — заявил президент лиги Алексей Морозов.

Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно. «Йокерит» в первом раунде должен был встретиться со «Спартаком».