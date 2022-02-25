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    Финский «Йокерит» объявил о приостановке выступлений в КХЛ

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    «Йокерит» объявил о приостановке выступлений в КХЛ в сезоне-2021/22.

    Финский «Йокерит» объявил о приостановке выступлений в КХЛ
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    Финский «Йокерит» объявил о приостановке выступлений в КХЛ

    «В текущей мировой обстановке невозможно было бы продолжать сезон», — говорится на сайте финской команды.

    КХЛ уже подтвердила на официальном сайте, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина.

    «Нам очень жаль терять "Йокерит" — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. "Йокерит" выступает у нас с сезона-2014/15 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно.

    Очень неприятно, что уход "Йокерита" обусловлен не спортивными причинами, а политическими», — заявил президент лиги Алексей Морозов.

    Решение о первом раунде плей-офф пар Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина будет объявлено дополнительно. «Йокерит» в первом раунде должен был встретиться со «Спартаком».

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