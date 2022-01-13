«Автомобилист» прервал серию поражений, уверенно обыграв «Северсталь»

в домашнем поединке регулярного сезона КХЛ победилсо счётом 5:2.

Счёт в матче на девятой минуте в большинстве открыл форвард хозяев Станислав Бочаров, ему ассистировали Брукс Мэйсек и Алексей Василевский. На 15-й минуте удвоил преимущество «Автомобилиста» Шейн Принс, голевой пас отдали Райан Спунер и Сергей Зборовский.

«Автомобилист» набрал 42 очка и занимает десятое место на «Востоке». У «Северстали» 63 очка и пятая позиция на «Западе».